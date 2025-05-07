¤³¤ì¤«¤é¤ÎÍ½Äê¡Ú·ÐºÑ»ØÉ¸¡Û
¡Ú¥æー¥í·÷¡Û
¥Õ¥é¥ó¥¹ËÇ°×¼ý»Ù¡Ê3·î¡Ë15:45
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-78.74²¯¥æー¥í
¥Õ¥é¥ó¥¹·Ð¾ï¼ý»Ù¡Ê3·î¡Ë15:45
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-19.0²¯¥æー¥í
¥æー¥í·÷¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê3·î¡Ë18:00
Í½ÁÛ¡¡-0.1%¡¡Á°²ó¡¡0.3%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡1.6%¡¡Á°²ó¡¡2.3%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
MBA½»Âð¥íー¥ó¿½ÀÁ»Ø¿ô¡Ê04/26 - 05/02¡Ë20:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-4.2%¡ÊÁ°½µÈæ)
FRBÀ¯ºö¶âÍø(FOMC)¡Ê5·î¡Ë8Æü03:00
Í½ÁÛ¡¡4.5%¡¡Á°²ó¡¡4.5%¡Ê¾å¸Â¶âÍø)
Í½ÁÛ¡¡4.25%¡¡Á°²ó¡¡4.25%¡Ê²¼¸Â¶âÍø)
¡Ú¥Ö¥é¥¸¥ë¡Û
¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡Ê3·î¡Ë21:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡1.5%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¥Ö¥é¥¸¥ëÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø¡Ê5·î¡Ë8Æü06:30
Í½ÁÛ¡¡14.75%¡¡Á°²ó¡¡14.25%
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹ËÇ°×¼ý»Ù¡Ê3·î¡Ë15:45
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-78.74²¯¥æー¥í
¥Õ¥é¥ó¥¹·Ð¾ï¼ý»Ù¡Ê3·î¡Ë15:45
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-19.0²¯¥æー¥í
¥æー¥í·÷¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê3·î¡Ë18:00
Í½ÁÛ¡¡-0.1%¡¡Á°²ó¡¡0.3%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡1.6%¡¡Á°²ó¡¡2.3%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
MBA½»Âð¥íー¥ó¿½ÀÁ»Ø¿ô¡Ê04/26 - 05/02¡Ë20:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-4.2%¡ÊÁ°½µÈæ)
FRBÀ¯ºö¶âÍø(FOMC)¡Ê5·î¡Ë8Æü03:00
Í½ÁÛ¡¡4.5%¡¡Á°²ó¡¡4.5%¡Ê¾å¸Â¶âÍø)
Í½ÁÛ¡¡4.25%¡¡Á°²ó¡¡4.25%¡Ê²¼¸Â¶âÍø)
¡Ú¥Ö¥é¥¸¥ë¡Û
¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡Ê3·î¡Ë21:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡1.5%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¥Ö¥é¥¸¥ëÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø¡Ê5·î¡Ë8Æü06:30
Í½ÁÛ¡¡14.75%¡¡Á°²ó¡¡14.25%
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£