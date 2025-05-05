【リリエル 真・天使形態/リリサ】 2025年12月 発売予定 価格：26,950円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 ベルファインより、2025年12月に発売予定の1/6スケールフィギュア「リリエル 真・天使形態/リリサ」。こちらは、TVアニメ「2.5次元の誘惑」に登場する漫画やアニメが大好きなオタク女子の「天乃リリサ」のコスプレ姿を立体化したものだ。 今回は、