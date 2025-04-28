海外のみならず、国内の移動にもますます活用されている空港。搭乗までの時間や、トランジットの合間などなどで空港をもっと有効利用したい！そこで今回は、第3ターミナルの美味を中心に主要空港の楽しみをあれもこれもと調べて来ました。数多の旅行客を満足させる飲食店や手土産店、休憩施設に、温泉まで隣接。アミューズメント施設的な楽しみ方もできる羽田空港の魅力に迫ります！日本の旬の食卓を御膳で表現した人気和食店『日