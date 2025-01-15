○経済統計・イベントなど ０１：００米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が経済団体のイベントで講演 ０４：００米・地区連銀経済報告（ベージュブック） ０８：５０日・国内企業物価指数 ０９：０１英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数 ０９：３０豪・失業率 ０９：３０豪・新規雇用者数 １０：２０日・１年物国庫短期証券の入札 １０：３０日・２０年物国債の