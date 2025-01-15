今季からAリーグのオークランドFCでプレーしている酒井宏樹。34歳の元日本代表DFは、新設クラブの初代キャプテンを任されるなど主力としてチームを牽引している。ただ、11日のパース・グローリー戦で相手の19歳ザック・リソライスキの強烈なシュートが頭部を直撃するアクシデントに見舞われた。酒井はその場にうずくまると、しばらく立ち上がれずにそのまま交代していた。日本代表DF酒井宏樹の「最強同僚ベスト11」が強いそうした