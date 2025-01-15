東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【日本】 植田日銀総裁 利上げ巡る判断は米国の政策や春闘の賃金動向次第、それらを精査し来週の会合で利上げ行うか判断 賃上げについて各界の意見や先週の日銀支店長会議では前向きな話が多かった 日銀「市場調節に関する意見交換会」2月20日16時半から開催 金融市場局長らが参加