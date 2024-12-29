12月18日に放送された『水曜日のダウンタウン』（TBS系）の「名探偵津田」回が、民放公式テレビ配信サービス「TVer」で再生数429万回を突破。これまでのバラエティ番組における再生数の歴代最高記録を更新した。そうした人気のバラエティ番組があるいっぽうで、視聴者からの支持を得られていない番組も。そこで本誌は20〜60代の「バラエティ番組を週に1回以上見る」という男女500人にアンケートを実施。嫌いなバラエティ番組を調査