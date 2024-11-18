以前、会社に勤めていた期間にその会社の通帳などを使い７２７万円を横領したとして、無職の５２歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】「投資目的でやった」会社の通帳などを使い727万円を横領した男を逮捕会社での立場を悪用か（山形） 男は取り調べに対し「投資目的でやった」と話しています。 業務上横領の疑いで逮捕されたのは、酒田市の旅行会社「みちのくツアーズ」の元社員の男(５２)です。 男は今年８月、