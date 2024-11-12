◆ 「第53回三井ゴールデン・グラブ賞」プロ野球の“守備の名手”を表彰する「第53回三井ゴールデン・グラブ賞」の受賞者が12日に発表された。セ・リーグでは、4年ぶり39度目のリーグ優勝を達成した巨人から菅野智之・岡本和真・吉川尚輝・坂本勇人の4選手が受賞。DeNA・山本祐大、巨人・吉川尚輝、広島・矢野雅哉が初受賞となった。パ・リーグではリーグ優勝のソフトバンクからモイネロ・甲斐拓也・山川穂高・栗原陵矢・周