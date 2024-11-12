2024Ç¯¡Ö»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¡×¼õ¾Þ¼Ô¤¬·èÄê¡ª4Ç¯¤Ö¤êV¤Îµð¿Í¤«¤é4¿Í¤¬¼õ¾Þ¡¢¥Ñ¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éºÇÂ¿¤Î5Áª¼ê
¢¡ ¡ÖÂè53²ó»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¡×
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¡È¼éÈ÷¤ÎÌ¾¼ê¡É¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÂè53²ó»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¡×¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬12Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢4Ç¯¤Ö¤ê39ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿µð¿Í¤«¤é¿ûÌîÃÒÇ·¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¡¦µÈÀî¾°µ±¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤Î4Áª¼ê¤¬¼õ¾Þ¡£DeNA¡¦»³ËÜÍ´Âç¡¢µð¿Í¡¦µÈÀî¾°µ±¡¢¹Åç¡¦ÌðÌî²íºÈ¤¬½é¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥â¥¤¥Í¥í¡¦¹ÃÈåÂóÌé¡¦»³ÀîÊæ¹â¡¦·ª¸¶ÎÍÌð¡¦¼þÅìÍ¤µþ¤Î5Áª¼ê¤¬¼õ¾Þ¡£¤Þ¤¿¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥â¥¤¥Í¥í¡¦»³Àî¡¦·ª¸¶¡¦¼þÅì¡¢³ÚÅ·¡¦¾®¿¼ÅÄÂçæÆ¤Î5Áª¼ê¤¬½é¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼õ¾Þ¤·¤¿Áª¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡ 2024Ç¯¡Ö»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¡×¼õ¾ÞÁª¼ê
¢§ ¥»¡¦¥ê¡¼¥°
¡ãÅê¼ê¡ä
¿ûÌîÃÒÇ·¡Êµð¿Í¡Ë
¡ù5²óÌÜ
¡ãÊá¼ê¡ä
»³ËÜÍ´Âç¡ÊDeNA¡Ë
¡ù½é¼õ¾Þ
¡ã°ìÎÝ¼ê¡ä
²¬ËÜÏÂ¿¿¡Êµð¿Í¡Ë
¡ù3ÅÙÌÜ¡Ê°ìÎÝ¼ê¤Ç¤Ï½é¡Ë
¡ãÆóÎÝ¼ê¡ä
µÈÀî¾°µ±¡Êµð¿Í¡Ë
¡ù½é¼õ¾Þ
¡ã»°ÎÝ¼ê¡ä
ºäËÜÍ¦¿Í¡Êµð¿Í¡Ë
¡ù6²óÌÜ¡Ê»°ÎÝ¼ê¤Ç¤Ï½é¡Ë
¡ãÍ··â¼ê¡ä
ÌðÌî²íºÈ¡Ê¹Åç¡Ë
¡ù½é¼õ¾Þ
¡ã³°Ìî¼ê¡ä
½©»³æÆ¸ã¡Ê¹Åç¡Ë
¡ù7²óÌÜ¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï½é¡Ë
²¬ÎÓÍ¦´õ¡ÊÃæÆü¡Ë
¡ù3²óÌÜ
¶áËÜ¸÷»Ê¡Êºå¿À¡Ë
¡ù4²óÌÜ
¢§ ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°
¡ãÅê¼ê¡ä
¥â¥¤¥Í¥í ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡ù½é¼õ¾Þ
¡ãÊá¼ê¡ä
¹ÃÈåÂóÌé¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡ù7²óÌÜ
¡ã°ìÎÝ¼ê¡ä
»³ÀîÊæ¹â¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡ù½é¼õ¾Þ
¡ãÆóÎÝ¼ê¡ä
¾®¿¼ÅÄÂçæÆ¡Ê³ÚÅ·¡Ë
¡ù½é¼õ¾Þ
¡ã»°ÎÝ¼ê¡ä
·ª¸¶ÎÍÌð ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡ù½é¼õ¾Þ
¡ãÍ··â¼ê¡ä
¸»ÅÄÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡Ë
¡ù7²óÌÜ
¡ã³°Ìî¼ê¡ä
Ã¤¸ÊÎÃ²ð ¡Ê³ÚÅ·¡Ë
¡ù4²óÌÜ
ËüÇÈÃæÀµ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
¡ù2²óÌÜ
¼þÅìÍ¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡ù½é¼õ¾Þ
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¡È¼éÈ÷¤ÎÌ¾¼ê¡É¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÂè53²ó»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¡×¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬12Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢4Ç¯¤Ö¤ê39ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿µð¿Í¤«¤é¿ûÌîÃÒÇ·¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¡¦µÈÀî¾°µ±¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤Î4Áª¼ê¤¬¼õ¾Þ¡£DeNA¡¦»³ËÜÍ´Âç¡¢µð¿Í¡¦µÈÀî¾°µ±¡¢¹Åç¡¦ÌðÌî²íºÈ¤¬½é¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥â¥¤¥Í¥í¡¦¹ÃÈåÂóÌé¡¦»³ÀîÊæ¹â¡¦·ª¸¶ÎÍÌð¡¦¼þÅìÍ¤µþ¤Î5Áª¼ê¤¬¼õ¾Þ¡£¤Þ¤¿¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥â¥¤¥Í¥í¡¦»³Àî¡¦·ª¸¶¡¦¼þÅì¡¢³ÚÅ·¡¦¾®¿¼ÅÄÂçæÆ¤Î5Áª¼ê¤¬½é¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡ 2024Ç¯¡Ö»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¡×¼õ¾ÞÁª¼ê
¢§ ¥»¡¦¥ê¡¼¥°
¡ãÅê¼ê¡ä
¿ûÌîÃÒÇ·¡Êµð¿Í¡Ë
¡ù5²óÌÜ
¡ãÊá¼ê¡ä
»³ËÜÍ´Âç¡ÊDeNA¡Ë
¡ù½é¼õ¾Þ
¡ã°ìÎÝ¼ê¡ä
²¬ËÜÏÂ¿¿¡Êµð¿Í¡Ë
¡ù3ÅÙÌÜ¡Ê°ìÎÝ¼ê¤Ç¤Ï½é¡Ë
¡ãÆóÎÝ¼ê¡ä
µÈÀî¾°µ±¡Êµð¿Í¡Ë
¡ù½é¼õ¾Þ
¡ã»°ÎÝ¼ê¡ä
ºäËÜÍ¦¿Í¡Êµð¿Í¡Ë
¡ù6²óÌÜ¡Ê»°ÎÝ¼ê¤Ç¤Ï½é¡Ë
¡ãÍ··â¼ê¡ä
ÌðÌî²íºÈ¡Ê¹Åç¡Ë
¡ù½é¼õ¾Þ
¡ã³°Ìî¼ê¡ä
½©»³æÆ¸ã¡Ê¹Åç¡Ë
¡ù7²óÌÜ¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï½é¡Ë
²¬ÎÓÍ¦´õ¡ÊÃæÆü¡Ë
¡ù3²óÌÜ
¶áËÜ¸÷»Ê¡Êºå¿À¡Ë
¡ù4²óÌÜ
¢§ ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°
¡ãÅê¼ê¡ä
¥â¥¤¥Í¥í ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡ù½é¼õ¾Þ
¡ãÊá¼ê¡ä
¹ÃÈåÂóÌé¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡ù7²óÌÜ
¡ã°ìÎÝ¼ê¡ä
»³ÀîÊæ¹â¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡ù½é¼õ¾Þ
¡ãÆóÎÝ¼ê¡ä
¾®¿¼ÅÄÂçæÆ¡Ê³ÚÅ·¡Ë
¡ù½é¼õ¾Þ
¡ã»°ÎÝ¼ê¡ä
·ª¸¶ÎÍÌð ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡ù½é¼õ¾Þ
¡ãÍ··â¼ê¡ä
¸»ÅÄÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡Ë
¡ù7²óÌÜ
¡ã³°Ìî¼ê¡ä
Ã¤¸ÊÎÃ²ð ¡Ê³ÚÅ·¡Ë
¡ù4²óÌÜ
ËüÇÈÃæÀµ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
¡ù2²óÌÜ
¼þÅìÍ¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡ù½é¼õ¾Þ