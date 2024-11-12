きのう午後、村山市の工場で労災事故があり、男性が死亡しました。 【写真を見る】砥石を回転させ研磨する機械の刃が壊れ顔に当たる点検作業中の男性(56)が死亡（山形・村山市） 警察によりますと、きのう午後３時半過ぎ、村山市金谷の三興製作所山形工場で、大石田町豊田の齋藤周治さん（５６）が倒れるのを近くの従業員が目撃し１１９番通報しました。 当時齋藤さんは砥石を回転させ研磨する機械を点検していて、砕けた刃が