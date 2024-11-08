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火星から届いた「エイリアン・メッセージ」親子が解読に成功

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 暗号化メッセージが2023年5月、火星から地球に送られた
  • この「エイリアン・メッセージ」をある親子が解読に成功
  • 火星探査機が送信したそうで、メッセージの意味は未だ不明だという
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