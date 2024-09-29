ストリングスホテル東京インターコンチネンタルでは、季節のフルーツをぜいたくに使った人気のスイーツ｢ストリングス パフェ｣より、新作を2024年10月1日(火)より発売いたします。秋らしいシャインマスカットや、紅玉りんごをふんだんに使った、アートのように美しいパフェがカフェ&バー リュトモスに登場。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 季節のフルーツを使ったパフェが登場