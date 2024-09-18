今月１２日に山形県白鷹町の簡易郵便局に包丁を持った男が押し入って、現金１００万円を奪った強盗事件で、男は現在も逃走しています。 【写真を見る】山形県白鷹町の郵便局強盗犯人の男は現在も逃走中乗り物などを使い逃げた可能性も 警察では、男が郵便局を出た後、乗り物など別の移動手段を使い逃走した可能性があるとみて、調べを進めています。 この事件は、今月１２日の午後２時４５分頃、白鷹町中山の白鷹簡易郵便局