2024年9月3日までの1週間で、Blueskyのユーザーが200万人増加したことがわかりました。8月31日にブラジルでX(旧Twitter)が禁止されたことが理由だと見られています。ブラジルでは2000万人以上がXを利用しており、その多くが禁止措置により行き場を失っていました。TWO MILLION new people in the last week! a very warm welcome! ????DOIS MILHÕES de pessoas novas na última semana! uma calorosa recepção