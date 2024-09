TWO MILLION new people in the last week! a very warm welcome! ????



DOIS MILHÕES de pessoas novas na última semana! uma calorosa recepção a todos! ????— Bluesky (@bsky.app) Sep 3, 2024 at 4:24

Some numbers from the past 96 hours compared to a 96 hour period a week ago:



13M likes -> 104.6M likes



1.4M follows -> 100.8M follows



1.3M reposts -> 11M reposts



26k new users -> 2.11M new users



This really drives home how insane the increase in activity around here has been



Welcome to Bluesky :)— Jaz (@jaz.bsky.social) Sep 3, 2024 at 14:12

2024年9月3日までの1週間で、Blueskyのユーザーが200万人増加したことがわかりました。8月31日にブラジルでX(旧Twitter)が禁止されたことが理由だと見られています。ブラジルでは2000万人以上がXを利用しており、その多くが禁止措置により行き場を失っていました。Bluesky added 2 million new users in a week following Brazil's X banhttps://www.engadget.com/social-media/bluesky-added-2-million-new-users-in-a-week-following-brazils-x-ban-140032112.htmlBluesky continues to soar, adding 2M more new users in a matter of days | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/09/03/bluesky-continues-to-soar-adding-2m-more-new-users-in-a-matter-of-days/調査会社Appfiguresによると、Blueskyはブラジルのアプリストアでダウンロード数1位に躍り出ており、ブラジルにおけるアプリダウンロード数は直近1週間で前週比101万8952%増加したとのこと。ブラジルにおける人気は周辺地域にも波及し、これまでほとんど人気がなかったポルトガルやアルゼンチンなどでもダウンロード数が増加しているそうです。Blueskyのエンジニアは、プラットフォームにおける「いいね」の総数が過去4日間で前週比8倍、フォローの総数は77倍、リポストも8倍、新規ユーザーは81倍になったと報告し、「いかに常軌を逸したものかがよくわかる」と付け加えました。Blueskyのユーザーが急増したのはブラジルでXが禁止されたことが理由だと考えられています。2024年4月以降、Xはブラジル最高裁による特定のアカウントの凍結命令に異議を申し立てており、ブラジルにおけるオフィス閉鎖や、最高裁命令によるサービスの停止などが執り行われてきました。こうしてXから閉め出されたユーザーたちが、同様のサービスを提供するBlueskyに流れたものと見られています。Blueskyもこれを察知してか、英語に加えてポルトガル語でも歓迎の言葉を発しました。