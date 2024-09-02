＞ぼくさんのこれまでの人気レシピはこちらから＼ゆるポイント／あんこも白玉も、あんだんごひとつで置き換えできちゃう！『ミルクしるこ』の作り方材料(1人分)あんだんご……2串〈Ａ〉牛乳……100ml塩……ふたつまみくるみ(ロースト・無塩)……5g作り方（1）串からはずしたあんだんごとAを小鍋に入れ、沸騰しないように弱火で温める。（2）（1）を器に注ぎ、お好みで刻んだくるみを散らす。【POINT】くるみは事前にフライパンでか