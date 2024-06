スウェーデンの大手家具メーカーであるIKEAが、ゲーミングプラットフォームのRoblox上で2024年6月24日からバーチャル店舗を展開し、そこで働く10名の従業員を募集することを発表しました。IKEA is opening a new store on Roblox - IKEAhttps://www.ikea.com/gb/en/newsroom/corporate-news/ikea-is-opening-a-new-store-on-roblox-pub8a9272d0Ikea is hiring workers for its online Roblox store for £13.15 per hour, and you