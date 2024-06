スウェーデン の大手家具メーカーである IKEA が、ゲーミングプラットフォームのRoblox上で2024年6月24日からバーチャル店舗を展開し、そこで働く10名の従業員を募集することを発表しました。 IKEA is opening a new store on Roblox - IKEA https://www.ikea.com/gb/en/newsroom/corporate-news/ikea-is-opening-a-new-store-on-roblox-pub8a9272d0

Ikea is hiring workers for its online Roblox store for £13.15 per hour, and you can even serve virtual meatballs | PC Gamerhttps://www.pcgamer.com/software/platforms/ikea-is-hiring-workers-for-its-online-roblox-store-for-pound1315-per-hour-and-you-can-even-serve-virtual-meatballs/Robloxとは、ユーザーが独自のゲームを製作し、他のユーザーと一緒にプレイしたり、交流を楽しんだりすることができるオンラインゲーミングプラットフォームです。Robloxは多数のユーザーの支持を集め、2024年6月時点での月間アクティブユーザー数は2億人超という驚異的な人気を誇っています。今回、 IKEA は2024年6月24日からこのRobloxのバーチャル空間に店舗を展開し、そこで働く従業員を募集するプロジェクト「The Co-Worker Game」を発表しています。 IKEA は「The Co-Worker Gameの没入型の体験により、プレイヤーは IKEA のキャリアへのユニークなアプローチを体験する機会を得ることができます」と述べています。 IKEA は求人応募の広告に「私たちと一緒に部門を異動しつつ、スキルを発揮し、昇進を重ねませんか?」と記しています。「The Co-Worker Game」で働く従業員には、オンラインで購入できる家具を選ぶ顧客の手伝いや、仮想世界のレストランでミートボールを提供するなどの役割が与えられるそうです。従業員の募集期間は2024年6月3日から6月16日で、最終選考に残った応募者には2024年6月14日から6月18日までの期間中にバーチャルでの面接が行われます。最終選考を通過し、実際に働くことになった従業員に対しては時給13.15ポンド(約2600円)の賃金が支払われるとのこと。 IKEA UKおよび アイルランド でカントリーピープル&カルチャーマネージャーを務めるダレン・テイラー氏は「Roblox内で実際に賃金が支払われる仕事を立ち上げた最初のブランドとして、これまでとは異なるキャリアのあり方を紹介し、独自のキャリア戦略を実現できることをうれしく思います。 IKEA では、キャリアアップへの道筋は決まっておらず、役割や部署を変えることで好きな方向に成長することが可能で、それはRoblox内の IKEA でも同様です。 IKEA で学び、成長する方法は数多く存在します」と述べています。「The Co-Worker Game」への応募は以下のページから可能。なお、応募は イギリス アイルランド に住む18歳以上の人に限られています。 IKEA The Co-Workerhttps://thecoworker.co.uk/