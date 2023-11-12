¹­Åç¸©¤ÎÀºÌ©ÃòÂ¤¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥­¥ã¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖONE PIECE¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥í¥í¥Î¥¢¡¦¥¾¥í¤Î°¦Åá¤ÎÄ×¡Ê¤Ä¤Ð¡Ë¤ò¾¦ÉÊ²½¡£¥¾¥í¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë11·î11Æü¤Î10»þ¤è¤ê¡¢¥­¥ã¥¹¥Æ¥à¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖIRON FACTORY¡×¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4¼ïÎà¤¢¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÀÇ¹þ6600±ß¡£¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Ûº£²ó¡¢¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤¿¥¾¥í¤Î°¦Åá¤ÎÄ×¤Ï¡ÖÏÂÆ»°ìÊ¸»ú¡×¡¢¡ÖÀãÁö¡×¡¢¡Ö»°Âåµ´Å°¡×¡¢¡Ö½©¿å¡×