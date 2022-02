ベルギー政府が2月15日に、労働者が給料を減額されることなく週4日勤務にすることを可能とする労働政策を発表しました。Belgium permits four-day week to boost work flexibility post COVID | Reutershttps://www.reuters.com/business/belgium-permits-four-day-week-boost-work-flexibility-post-covid-2022-02-15/Belgium’s 4-Day Work Week Deal Sets Goal to Raise Employment Rate to 80% - Bloomberghttps://www.bloombe