男性がつきあいたいだけでなく、結婚したいとまで思う女性には、どんな要素があるのでしょうか。それがわかれば、彼にとって「一生離したくない」女性になれるかもしれません。今回は『スゴレン』男性読者の意見を参考に、「『彼女どまりの女性』と『結婚したい女性』の違い」を紹介します。【１】築きたい家庭の価値観が自分と近い女性かどうか「結婚生活がイメージできると、嫁候補に見える」（２０代男性）など、ライフスタイル