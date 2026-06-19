ガラスのような艶感、ぷくっとかわいいシール『ぷくぺた』シリーズより、あの頃の絵文字が登場！

株式会社アニメイトホールディングス

『ぷくぺた』シリーズより、懐かしく可愛らしい、あの頃の絵文字が登場！

ガラスのような艶感で、実物パッケージと並べても可愛い、立体のシールです！平成の思い出に浸れること間違いなし！是非お見逃しなく♪

■商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】あの頃の絵文字 ぷくぺた

【価格】660 円（税込）

詳細：https://www.movic.jp/shop/pages/pukupeta.aspx

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C) NTT DOCOMO, INC.

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。