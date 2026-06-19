【神保町駅徒歩2分】「クリニックフォア神保町」2026年7月3日（金）開院

医療法人社団エムズ

対面診療とオンライン診療を提供するクリニックフォアグループ（以下、クリニックフォア）は、2026年7月3日（金）、東京・神保町エリアに「クリニックフォア神保町」を開院いたします。

神保町エリアは、世界最大級の古書店街として知られるとともに、出版・印刷・IT関連企業が集積するオフィス街でもあります。都営三田線・新宿線・東京メトロ半蔵門線の3路線が交差し、都内屈指の交通利便性を誇るこのエリアには、書店や飲食店、専門学校・大学が点在し、学生からビジネスパーソンまで幅広い世代が行き交う活気ある街です。日々忙しく働く方々が「仕事帰りにも立ち寄れる」「お昼休みにサッと受診できる」医療環境へのニーズが高く、まさにクリニックフォアが大切にする「プライマリ・ケア」の理念と非常に親和性の高い地域です。

クリニックフォア神保町院では、保険診療（内科・皮膚科・アレルギー科）に加え、AGA・低用量ピル・肥満症治療・ED・STDなど幅広い自由診療にも対応。「一つのクリニックで保険も自由診療もまとめて相談できる」体制を整え、千代田区・神田エリアにお住まいの方や通勤・通学される方の日常的な健康管理をサポートしてまいります。

※症状、診療内容、混雑状況等により、診察までにお時間をいただく場合があります。

【クリニックフォア神保町 開院のポイント】

■ 3路線利用可。神保町専大通りビル1階、駅徒歩圏内のアクセス

都営三田線・新宿線・東京メトロ半蔵門線「神保町駅」から徒歩2分の神保町専大通りビル1階に立地。地上階のため階段やエレベーター待ちの心配がなく、仕事帰りや通学の合間に立ち寄りやすい環境です。雨の日も傘を閉じてすぐに入れる利便性も魅力です。

■ 保険診療から自由診療まで一気通貫。あらゆるお悩みに応える幅広い診療体制

クリニックフォア神保町院では、風邪やアレルギーなどの保険診療はもちろん、多岐にわたる自由診療まで幅広く対応しています。AGA（男性型脱毛症）やFAGA（女性型脱毛症）の治療、低用量・中用量・アフターピルなどの婦人科外来、肥満症治療、ED治療、美容皮膚（内服薬・外用薬）、さらにはインフルエンザ予防薬やSTD（検査・治療）まで、日常のちょっとした不調から専門的なお悩みまでカバー。神保町院でも、これらすべての診察・治療が可能です。

「まずは保険診療で相談したい」「一歩進んだ自由診療も検討したい」など、あらゆるご要望に一つのクリニックでお応えできる体制を整えています。



■ Web予約＆事前問診で、スキマ時間に受診が可能。

スマートフォンから簡単に予約・事前問診が完了し、スキマ時間に受診できる診療体験を提供します。また、平日は19時30分まで、土日祝は18時まで診療しています。



■ 全国18院のクリニックのカルテ共有＋対面・オンライン両対応で、いつでもどこでもかかりつけ医に。

クリニックフォアは全国に18院を展開し、グループ間でカルテを共有。出張先や帰省先の近くのクリニックフォアでもスムーズに継続診療が受けられます。また、対面診療に加えオンライン診療にも対応しており、「通えるときは対面で、忙しいときはオンラインで」と状況に合わせて使い分けが可能です。

※2026年7月時点

※診療の対応科目・対応状況は院によって異なります。

【クリニックフォア神保町 概要】

◇名称：クリニックフォア神保町

◇所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-8-14 神保町専大通りビル1階

◇アクセス：都営三田線・新宿線・東京メトロ半蔵門線「神保町駅」より徒歩2分

◇診療開始日：2026年7月3日（金）

◇診療科目：

【保険診療】内科・皮膚科・アレルギー科

【自由診療】AGA（男性型脱毛症）・FAGA（女性型脱毛症）・低用量ピル・中用量ピル・アフターピル・肥満症治療・ED・美容皮膚（内服薬・外用薬）・インフルエンザ予防薬・STD（検査・治療）など

◇診療時間：

平日（月・火・木・金） 10:00～14:00 / 15:30～19:30

土日祝 9:00～13:00 / 14:00～18:00

休診：水曜日、木曜日

【クリニックフォアの特徴】

公式ページ（予約もこちら） :https://www.clinicfor.life/jimbocho/

通いやすく、待たせず、しっかり診る。

便利で快適な“スマートクリニック”を実現

クリニックフォアは、「どんな症状でもまず最初に相談できる存在＝プライマリ・ケア」を重視し、日常的な不調から継続的な健康管理まで、幅広く対応しています。また、「すぐ診てほしい、いつも診てほしい人のために」という理念のもと、生活動線上にある“身近なクリニック”として、地域社会の健康維持に貢献してまいります。

※症状、診療内容、混雑状況等により、診察までにお時間をいただく場合があります。

診察予約をアプリで簡単「クリフォアアプリ」

クリニックフォア公式サイトはこちら :https://www.clinicfor.life/対面診療の安心・安全への取り組み :https://www.clinicfor.life/concept/safecare/

「クリフォアアプリ」をご利用いただくと、診療予約だけでなく、検査結果や領収書の確認、セルフケア商品の購入やヘルスケア情報を用いた健康管理など、アプリひとつで簡単便利にご利用いただけます。

※「クリフォア」は提携先アプリです。一部サービスのご利用には会員登録が必要です。

※一部、アプリに対応していない検査項目があります。検査結果の表示には、1週間程度かかります。

アプリの詳細はこちら :https://health.clinicfor.life/app