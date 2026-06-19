全国の弾き語りアーティストとファンが熱狂！国内最大級の歌詞コード譜サイト「U-FRET」× エンタメアプリ「カラキャス」の共同開催で行われた「U-FRET弾き語りオーディション2026」が結果発表

カラフルキャスティング株式会社

カラフルキャスティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松本豊季、以下「カラキャス」）は、国内最大級の歌詞コード譜サイト「U-FRET」と共同で開催した『U-FRET 弾き語りオーディション2026 supported by カラキャス』の結果発表をいたしました。

本イベントは、弾き語りアーティストの新たな才能を発掘・応援することを目的に、カラキャスアプリ内にて実施されたファン参加型の投票オーディションです。

開催期間中は、参加者の皆さまによる弾き語り動画をはじめ、ファンの皆さまからの投票やSNSでの拡散が多数生まれ、日々の投票や投稿を通じて、参加者とファンが一体となってイベントを盛り上げてくださり、SNS上でも多くのUGCが創出されました。

その結果、関連投稿の総インプレッション数は500万imp以上を記録し、音楽を通じた新たな出会いと応援の輪が大きく広がるイベントとなりました。

ご参加いただいたアーティストの皆さま、応援してくださったファンの皆さまに、心より御礼申し上げます。

■「U-FRET 弾き語りオーディション2026」結果発表

結果発表はこちら :https://colorfulcast.com/j/8Ljo56kOIYVZUsEiOrn0

厳正なる集計および審査の結果、以下の方々が入賞されました。※以下順不同

【グランプリ】

繭糸 様

総獲得総票数：100,148票

【U-FRET 特別賞】

・風楽のうた 様

・春日亀心音 様

・SHIMA. 様

・CK 様

・岬小次郎 様

・美菜海 様

・井本うた 様

・詞画聲 様

・まう 様

【カラキャス 特別賞】

田中楓 様

黒猫 様

waka 様

胡桃沢はな 様

SIHARU*詩春. 様

入賞者には、賞金に加え、U-FRET公式アンバサダーへの就任、U-FRETサイト内でのバナー掲載権、カラキャスによる活動支援、U-FRETプレミアム1ヶ月分無料など、今後の音楽活動の可能性を広げる豪華特典が贈られます。

■参加者とファンが一体となって生まれた熱量と広がり

今回のオーディションでは、参加者の皆さまが自身の音楽や表現、活動に込めた想いを発信し、ファンの皆さまがその想いに共感し、応援・拡散することで、イベント期間中を通じて多くのコミュニケーションが生まれました。

弾き語り動画の投稿をはじめ、応援メッセージ、投票を呼びかける投稿など、さまざまな形でUGCが広がり、参加者一人ひとりの魅力や個性が多くの方に届く機会となりました。

また、日々の投票やSNSでの応援を通じて、ファンの皆さまが参加者の挑戦を後押しする流れが生まれたことも、今回のオーディションにおける大きな特徴です。参加者とファンが一体となってイベントを盛り上げる、カラキャスならではの参加型オーディションとなりました。

カラキャスは今後も、音楽・エンターテインメント領域において、参加者の挑戦や発信を後押しするとともに、ファンの応援がより大きな広がりにつながる企画を展開してまいります。

■イベント開催に関するお問い合わせ

カラキャスでは、企業様・自治体様・メディア事業者様との共同イベント開催に関するご相談を受け付けております。

オーディション企画、アンバサダー選出企画、ファン投票イベント、SNS投稿キャンペーン、UGC創出施策、来店・来場促進企画、地域活性化プロモーションなど、目的やターゲットに合わせたイベント設計から、参加者募集、投票・審査運営、SNS拡散、キャンペーン後のプロモーション活用まで、一気通貫でご支援が可能です。

カラキャスは、参加者の個性や発信力、ファンの応援熱量を活かした企画を通じて、企業・ブランド・地域・メディアの新しいプロモーション機会を創出してまいります。

【イベント開催に関するお問い合わせはこちら】

カラフルキャスティング株式会社

カラキャス イベント企画担当

メール：info@colorfulcast.com

■U-FRETについて

U-FRETは、ギター、ピアノ、ウクレレ、ベースなどのコード譜を掲載する、国内最大級の歌詞コード譜サイトです。最新曲から定番曲まで幅広い楽曲のコード譜を提供しており、初心者からプロまで、楽器演奏や弾き語りを行う400万人以上のユーザーに利用されています。

会社概要

会社名： 株式会社GLNET

公式HP： https://www.ufret.jp

IOSアプリ：https://apps.apple.com/jp/app/id1483940246

Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ufret.app

■カラキャスについて

カラキャスは、プロフィールを軸に、自分の個性や才能を活かしてさまざまな企画・お仕事に挑戦できる国内最大級のエンタメプラットフォームアプリです。インフルエンサー、モデル、タレント、俳優、声優、アーティスト、ミュージシャン、ダンサーをはじめ、28万人以上のさまざまな個性を持つユーザーが登録しており、オーディションや投票イベント、キャンペーン、プロモーション案件などに参加することができます。「個性（キャラ）が輝く、個性豊か（キャラフル）な世界」を目指し、一人ひとりの好きなことや得意なことが、新たな出会いやチャンスにつながる世界を創出します。

会社概要

会社名： カラフルキャスティング株式会社

公式HP： https://about.colorfulcast.com

IOSアプリ：https://apps.apple.com/jp/app/id1506114878

Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ColorfulCasting

WEB版：https://colorfulcast.com