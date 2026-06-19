【出店フード発表】横浜赤レンガ倉庫で開催「YOKOHAMA SAKE SQUARE 2026 」日本酒59銘柄を楽しめる試飲イベント！

横浜エフエム放送株式会社

FMヨコハマとZIP-FMは、2026年7月4日（土）・5日（日）の2日間、横浜赤レンガ倉庫 イベント広場にて日本酒試飲イベント「YOKOHAMA SAKE SQUARE 2026」を開催いたします。

「YOKOHAMA SAKE SQUARE 2026」とは

「YOKOHAMA SAKE SQUARE 2026 」日本酒にピッタリなおつまみブース10店舗が出店予定！

「地酒×音楽（DJ PLAY）」を掛け合わせた新しい日本酒イベントです。 丹沢山系から湧き出る清らかな水が育む神奈川の日本酒を中心に、東京、千葉、山梨、埼玉など首都圏近郊から約20蔵・50銘柄以上が、港の象徴である横浜赤レンガ倉庫に集結します。

作り手と飲み手の交差点となるこの場所で、日本酒のこれまでの物語とこれからの航海を感じていただけます。

出店フード（おつまみ）一覧

- 多彩な日本酒とフード神奈川県の10蔵を中心に、厳選された日本酒を有料試飲ブースで堪能できます。また、日本酒に合うおつまみを販売するフードブースも登場します。- 音楽で空間を演出FMヨコハマのDJを中心としたアーティストが角打ちDJブース（ステージ）に登場し、会場を音楽で盛り上げます。- お土産販売試飲してお気に入りになったお酒は、お土産販売ブースで一部銘柄をご購入いただけます。

今年は、横浜を代表する老舗洋食店「ハングリータイガー」のキッチンカーをはじめ、小田原漁港直送の地魚など、日本酒との相性ピッタリな個性豊かな10店舗が出店します。

作り手と飲み手が出会う「交差点」で、選び抜かれた一杯と肴のマリアージュをお楽しみください！

もも焼き縁

出店日：7/3(金)

炭火で焼き上げた宮崎名物もも焼きを豪快に使用。香ばしい自家製ソースと鶏の旨味が絡むガッツリ焼きそばです。

味乃大久保

出店日：7/3(金)・7/4(土)・7/5(日)

『秦野丹沢SAスマートIC』から車で4分。秦野市菩提にある「味乃大久保」。ステーキハウスを姉妹店に持つ強みから、今回は旨い国産牛サーロインを特価でご用意！その他、日本酒に合うつまみも多数ご用意いたして皆様のお越しをお待ちいたしております。

Lino Marama Cafe

出店日：7/3(金)・7/4(土)・7/5(日)

ハワイアンフードトラック。アサイーボウル、モチコチキンが人気です。

湘南魚類 小田原水産女子

出店日：7/4(土)・7/5(日)

女性のチカラで小田原漁港を盛り上げる！小田原水産女子です。キッチンカーでは小田原の地アジを使った大きなアジフライや小あじのからあげ、移動販売車では小田原産の地魚刺身など、水産女子がセレクトした小田原漁港直送の美味しいものをお届けします！

ハングリータイガー「ハマ、トラ。号」

出店日：7/4(土)・7/5(日)

牛肉100％のオリジナルハンバーグやステーキを食べるなら横浜の老舗レストラン「ハングリータイガー」。

キッチンカーオリジナルメニューをご用意して、皆様のご来場をお待ちしております。

おつけもの慶

出店日：7/4(土)・7/5(日)

「かながわ名産100選」「かわさき名産品」に選ばれた、おつけもの慶「王道の白菜キムチ」地元川崎で行列ができるキムチ専門店です。40年のキムチ職人が「心を込めて」厳選素材で毎日手作り！

TSUBAKI食堂 ～ギョウザステーション～

出店日：7/4(土)・7/5(日)

横浜市役所2階の「TSUBAKI食堂」が出店！美味しい肉料理と新鮮野菜で人気の当店から、日本酒のお供にぴったりな焼餃子・焼小籠包をご用意！香ばしい焼き目と肉汁あふれる旨みが、一杯をさらに美味しく引き立てます。

神奈川県食肉事業協同組合連合会

出店日：7/4(土)・7/5(日)

鮮度のよい豚肉を荒挽きにし、本来のおいしさと食感を引き出してスモークしたソーセージ。街中のお肉屋さんでしか手に入らない希少な骨付きフランクソーセージとウインナーをどうぞ。

鉄板ダイニング だんらん

出店日：7/4(土)・7/5(日)

アットホームな空間で、おいしい料理やお酒を提供します！

TERRACE NICHIREI（テラスニチレイ）

出店日：7/4(土)・7/5(日)

ニチレイフーズは、「冷凍の力で くらしに笑顔と感動を届けます」をありたい姿に掲げる食品メーカーです。神奈川県で初出店のキッチンカーでは、”出来立て”のおいしさとともに、冷凍食品の新たな魅力をお届けします。

開催概要

イベント名：YOKOHAMA SAKE SQUARE 2026

開催日時：

2026年7月3日（金）17:30～21:00（20:30 ラストオーダー）

※feat. 藤田優一 30th Anniversary

2026年7月4日（土）11:00～19:30（19:00 ラストオーダー）

2026年7月5日（日）10:00～17:30（17:00 ラストオーダー）

※暑さ対策の一環として、土日のみ14:30～15:00はレストタイム（お酒の提供休止）を設けます。

会場：横浜赤レンガ倉庫 イベント広場（〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1-1）

主催：FMヨコハマ / ZIP-FM

後援：神奈川県酒造組合

公式ページ：https://zip-fm.co.jp/yokohama-sakesquare26/

公式X：@sakesq_YOKOHAMA(https://x.com/sakesq_YOKOHAMA)

feat. 藤田優一 30th Anniversary(7/3 金曜プレイベント)

FMヨコハマ街角リポーターとして30年、神奈川の街角から「はぁ～いフジタでェ～す！」でお馴染みの藤田優一さんの30周年を記念した特別企画。神奈川の地酒で乾杯する、一夜限りの特別イベントです。

・神奈川10蔵の地酒を楽しめます。（銘柄は当日のお楽しみ！）

・数量限定の「【金土日通】枡付スターターセット(3日通し券)」を購入された方のみご参加いただけます。

・本編(土日)とは異なる特別なラインナップをご用意予定。

＜SPECIAL GUEST＞藤田優一藤田優一

神奈川県民認知度99%！？

Mr.街角リポーター「はぁ～いフジタでェ～す！！」

平日はFMヨコハマ「Lovely Day(ハート)」をベースに、そして土日は神出鬼没で１年365日！神奈川を歩き続けて四半世紀を超えました。2005年には神奈川県内の鉄道全駅の乗降を達成しましたよ～！地元神奈川のことならなんでもお任せ！！明るく元気なのがイチバンの取り柄です。

＜SPECIAL TALK SHOW＞

7月3日(金)18:30～開催！

藤田優一30周年記念SPECIALトークショー！！

「Lovely Day(ハート)」「Lovely Day(ハート)～hana金～」から、近藤さや香・はな・鈴木まひるが参加予定！

この日だけのトークをお楽しみに！

近藤さや香

はな

鈴木まひる

出演者（7/4＆7/5 ステージ）

FMヨコハマのバラエティ豊かなDJとゲストが、会場を音楽で盛り上げます！

栗原治久

DJ帝

川内美月

横濱シスターズ

＜会場MC＞熊谷章洋

今年もMCは、ラジショピキャスターの熊谷章洋！

ステージで酒蔵さんへのインタビューなども交えながらイベントを盛り上げます。

チケット概要

チケットは、オフィシャルサイト(https://zip-fm.co.jp/yokohama-sakesquare26/)からご購入いただけます。

＜前売り券＞

【土日通】スターターセット \3,300(税込)

（飲食用コイン10枚 ＋ オリジナルお猪口 ＋ リストバンド）

＜アプリ限定 前売り券＞

【金土日通】枡付スターターセット \6,000(税込) ※数量限定

【土日通】枡付スターターセット \4,000(税込)

【土日通】ちょこっとスターターセット \1,300(税込)

＜追加コイン(当日)＞

会場では、追加コイン（1枚 200円）の販売を行います。

YOKOHAMA SAKE SQUARE の楽しみ方

・イベント参加には、スターターセットの購入が必要です。

・スターターセットには、飲食用コイン・オリジナルお猪口・リストバンドがセットになっています。

・飲食用コインと引き換えて、日本酒や肴を購入することができます。

・肴やソフトドリンクについてもコインでの購入となります。

注意事項

※20歳未満は日本酒の購入不可。飲酒運転および20歳未満の飲酒は固く禁じられています。

※ご来場の際は公共交通機関をご利用下さい。

※20歳未満の飲酒防止のため、スタッフが年齢確認をさせていただく場合がございます。

FMヨコハマ(横浜エフエム放送)

FMヨコハマは、1985年日本初の独立系FM局として誕生。神奈川県を放送対象として地域に根ざした放送を行い、地元横浜を象徴するメディアとして心地よい音楽を中心にさまざまな情報を発信しています。周波数は84.7MHz(小田原80.4MHz・磯子87.0MHz)。可聴エリアは神奈川県全域、近隣１都７県の一部。2025年12月20日に40周年を迎えました。

オフィシャルサイト：https://www.fmyokohama.co.jp/



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