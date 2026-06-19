楽天カード、6月の「楽天マジ得フェスティバル」を楽天モバイルと共同で開催

楽天カード株式会社

楽天カード株式会社（以下「楽天カード」）は、本日6月19日（金）から「楽天マジ得フェスティバル」を楽天モバイル株式会社（以下「楽天モバイル」）と共同で開催します。

※「楽天マジ得フェスティバル」の各キャンペーンおよび詳細は、以下のページを必ずご確認ください。

https://www.rakuten-card.co.jp/campaign/jack/

今回の「楽天マジ得フェスティバル」では、「楽天カード新規入会＆1回利用で10,000ポイント」、「【楽天カード会員様対象】楽天モバイル初めてお申し込みで20,000ポイント」をはじめ、複数のキャンペーンを開催します。また、「楽天カード新規入会＆1回利用で10,000ポイント」で入会した方を対象に、「抽選で1,000名様に7月ご利用分を全額還元！楽天モバイル初めてのお申し込みで当選確率10倍！」キャンペーンを開催し、抽選で1,000名様に「楽天カード」の7月ご利用分を全額還元します（条件・上限あり）。「楽天モバイル」を初めてお申し込みされた方は、当選確率が10倍となります。

※各キャンペーンの条件や詳細は、以下のページを必ずご確認ください。

「楽天カード新規入会＆1回利用で10,000ポイント」キャンペーンページ：

https://www.rakuten-card.co.jp/campaign/rakuten_card/corp/

「【楽天カード会員様対象】楽天モバイル初めてお申し込みで20,000ポイント」キャンペーンページ：

https://network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/card-mobile-majitoku/

「抽選で1,000名様に7月ご利用分を全額還元！楽天モバイル初めてのお申し込みで当選確率10倍！」キャンペーンページ：

https://www.rakuten-card.co.jp/campaign/rakuten_card/majitoku/pointback/

楽天カードは、楽天モバイルとの楽天グループのサービス連携を活かし、今後もお客様にとってお得な企画を共同で開催してまいります。

＜「楽天カード新規入会＆1回利用で10,000ポイント」キャンペーン概要＞

■対象期間：

2026年6月19日（金）10：00～2026年6月29日（月）10：00

※本キャンペーンは、途中で変更・中止する場合がございます。

■特典：

【特典1】新規入会特典…2,000ポイント（通常ポイント）

【特典2】カード利用特典…8,000ポイント（6,000ポイントは期間限定ポイント、2,000ポイントは通常ポイント）

※ポイント進呈時の名称は、6,000ポイントと2,000ポイントで異なりますのでご注意ください。

※期間限定ポイントの詳細は、楽天PointClubのウェブサイト（https://point.rakuten.co.jp/guidance/terms/）をご確認ください。

■ポイント進呈予定日：

【特典1】新規入会特典…カード到着後、楽天カード会員様専用のオンラインサービス「楽天e-NAVI」に初回登録が完了した2日前後

【特典2】カード利用特典…カード初回利用と口座振替設定の両方が完了した月の翌月末頃

※諸事情によりポイント進呈が遅れる場合もございますのでご了承ください。

・特典1の新規入会特典は、ご契約日から7カ月後の月末までに「楽天e-NAVI」へご登録のうえ、お受け取りが必要です。

・ポイント進呈日は6,000ポイントと2,000ポイントで異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。なお、6,000ポイントの有効期限は進呈日の翌月末までとなります。

■進呈対象：

【特典1】【特典2】

・新規のお申し込みで楽天カード/楽天PINKカードが発行された方

【特典2】

・カード利用期限までに1円以上、1回以上対象カード（楽天カード/楽天PINKカード）を利用された方※1

・口座振替設定期限の時点で口座振替設定が完了されている方※2

※1ご利用加盟店によってはカード利用情報の到着に時間がかかり、実際のご利用日と異なる場合がございます。また弊社へのカード利用情報到着のタイミングによって、ポイント進呈がカード初回利用日の翌々月以降になる場合や、ポイント進呈対象外となる場合がございます。

※2お申し込み時に郵送での口座振替設定を選択された方は、口座振替設定完了までに時間がかかる場合がございます。

※本キャンペーンの詳細は、以下のページをご確認ください。

https://www.rakuten-card.co.jp/campaign/rakuten_card/corp/

＜「抽選で1,000名様に7月ご利用分を全額還元！楽天モバイル初めてのお申し込みで当選確率10倍！」キャンペーン概要＞

■カード申込期間：

2026年6月19日（金）10：00～2026年6月29日（月）10：00

■全額還元対象ご利用期間：

2026年7月1日（水）～2026年7月31日（金）

※2026年9月30日(水)までにカードご利用店舗から楽天カード（株）へのカード利用情報の到着が必須となります。

■口座振替設定期限：

2026年9月25日(金)まで

■特典：

抽選で1,000名様に2026年7月のご利用金額全額還元

期間限定ポイントにて進呈（上限49,999ポイント）

※5万円に対象のご利用金額が達成していない場合は利用金額と同じポイントを進呈いたします。

※期間限定ポイントの詳細は、楽天PointClubのウェブサイト（https://point.rakuten.co.jp/guidance/terms/）をご確認ください。

※楽天モバイル初めてお申し込みで当選確率10倍キャンペーンのお申込み期間は7月6日（月）10：00までとなります。全額還元進呈条件と楽天モバイルキャンペーン進呈条件をどちらも満たす必要がございます。ただし、「楽天ブラックカード」、「アルペングループ 楽天カード」は全額還元抽選キャンペーン及び当選確率10倍については対象外となります。

■特典進呈予定日：

2026年10月末頃

※諸事情により特典進呈が遅れる場合がございます。

※進呈対象者、進呈対象金額、特典進呈カードなど、本キャンペーンの詳細は以下のページをご確認ください。

https://www.rakuten-card.co.jp/campaign/rakuten_card/majitoku/pointback/