【ホテル日航アリビラ】「キッズライフセーバーチャレンジ」プログラムを7月より10日間限定で開催

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ホテル日航アリビラ（沖縄県 読谷村/総支配人：中島 浩一）では、ホテル目の前に広がるニライビーチを舞台に、ライフガードという仕事の認知度を高めるとともに、お客様ご自身で安全について考えていただくきっかけとなるよう、ご宿泊の6歳から12歳までのお子様を対象とした体験型プログラム「キッズライフセーバーチャレンジ」を2026年7月～8月の10日間限定で開催します。本プログラムへの参加は無料です。

「キッズライフセーバーチャレンジ」は、プロのライフガード指導のもと、お子様が海辺の安全を守るライフセーバーの仕事を体験しながら、安全への意識を育むことを目的としています。本プログラムを通じてライフガードの役割を学んでいただくことで、ご家族で海辺での安全について考えるきっかけにもなればと企画しました。

当日は、監視台での監視員体験をはじめ、ニライビーチに生息する危険生物を含む生き物について学ぶほか、実際にビーチ利用者への注意喚起にも取り組んでいただきます。プログラムの最後には、体験の思い出として「修了証」を贈呈します。

当ホテルの目の前に広がるニライビーチは、県内でも有数の透明度を誇り、ほぼ自然の状態で保持されているため、ホテル開業から32年目を迎えた現在も、豊かな自然が残されています。今後もこの美しい環境を守りながら、安心・安全に海を楽しめるプログラムの提供を通じて、リゾートでの特別な体験を お届けしてまいります。

「キッズライフセーバーチャレンジ」開催概要

日程 ／ 2026年7月4日（土）、5日（日）、18日（土）、19日（日）

8月1日（土）、2日（日）、15日（土）、16日（日）、29日（土）、30日（日）

時間 ／ 15:15～（約30分間）

場所 ／ ホテル日航アリビラ ニライビーチ

対象 ／ 6歳から12歳までのご宿泊のお子様（定員6名）

料金 ／ 無料（事前予約制）

内容 ／ライフガードの仕事紹介、ニライビーチの生き物紹介（危険生物含む）、ビーチフラッグ、ニッパーボートのパドリング、監視台での監視員体験、ビーチ利用者に向けて危険生物の注意喚起、修了証贈呈

ご予約・お問い合わせ ／ 098-982-9622（マリンハウス）

備考 ／ 天候や海洋状況により中止になる場合があります。

プログラム詳細：https://www.alivila.co.jp/activity/archive/21727/

ホテル日航アリビラ

ホテル日航アリビラは、異国情緒漂うスパニッシュコロニアル調の建物が特徴的なオンザビーチのリゾートホテルです。ホテルの目の前は「アリビラブルー」と称される沖縄本島屈指の透明度を誇る海が広がります。

厳選食材を駆使したこだわりの料理、多彩なマリンメニューやリラクゼーションなど、上質な安らぎが満ちる極上のステイをご堪能いただけます。



所在地：〒904-0393 沖縄県中頭郡読谷村字儀間600

TEL：098-982-9111(代表） FAX：098-958-6620

URL：https://www.alivila.co.jp

アクセス：那覇空港より自動車で約70分、空港リムジンバスBエリアで約90分