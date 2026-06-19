一部登場タイトルを先行発表！6/26（金）『NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII』プレミア公開決定

株式会社プライム1スタジオ

株式会社プライム1スタジオは、Prime 1 Studio YouTube Channelにて、6月26日（金）に『NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII』をプレミア公開することを決定いたしました。今回もゲーム、アニメ、映画、コミックなど、多彩なジャンルの新作スタチューを用意。最先端の映像技術による演出とともに、世界最大級のオンライン造形エンターテインメントをご堪能ください。

■ NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII

今年4月にお送りした『XVII: VISIONS OF THE REALMS』に続き、本作ではさらに進化した立体表現で生み出す、“次のレベル”のスタチューを映画のような臨場感でお届けします。

最新作『NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII』は、2026年6月26日（金）11:00（日本時間）よりYouTubeにてプレミア公開予定です。コレクターの感性を刺激する体験を通じ、皆さまを立体造形の未来へとご案内します。

特設ページURL：https://www.prime1studio.co.jp/brand/nextlevelshowcase

※掲載画像は2026年4月公開の『XVII: VISIONS OF THE REALMS』

■ 劇場版『チェンソーマン レゼ編』など、注目タイトルが登場

初登場タイトルを含むビッグタイトルが多数ラインナップされており、本告知ではその一端として、登場予定タイトルのロゴを紹介します。

2025年公開の話題作、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』や、Prime 1 Studioが数多くのスタチューを展開してきた『トランスフォーマー／リベンジ』。1960年代に誕生し、長年にわたり愛されてきたアメリカンコミックスシリーズ『バンピレラ』に加え、エイリアンの群れと海兵隊の死闘を描く、SFホラーアクションの代表作『エイリアン2』。全4タイトルが登場予定です。どのキャラクターがスタチュー化されるのか、当日の配信をお楽しみください。さらに本編では今回紹介した内容に加え、初登場となるタイトルなど、驚きのラインナップを多数ご用意しています。

●登場タイトル

・劇場版『チェンソーマン レゼ篇』

・トランスフォーマー／リベンジ

・バンピレラ

・エイリアン2

※各タイトルの詳細などは当日配信にて発表いたします。

■ニコニコ生放送

2026年6月26日（金）19:00より、ニコニコ生放送でも本編の公開を予定しております。配信の詳細につきましては、公式SNSにてご案内いたします。



プライム１スタジオ公式Xアカウント：https://x.com/Prime1Studio

■ 感想投稿キャンペーン

配信終了後より、感想投稿キャンペーンの実施を予定しております。配信をご視聴のうえ、SNSにて感想をご投稿いただいた方を対象に、クーポンを配布いたします。



＜キャンペーン期間＞

2026年6月26日（金）配信終了後 ～ 2026年7月7日（火）23:59

＜応募方法＞

詳細は各種SNSにてご案内いたしますので、公式アカウントをご確認ください。

プライム１スタジオ公式SNS

X https://twitter.com/Prime1Studio

Facebook https://www.facebook.com/Prime1Studio/

Instagram https://www.instagram.com/Prime1studio/

(https://www.instagram.com/Prime1studio/)

＜特典内容＞

プライム１スタジオ公式オンラインストアにてご利用いただける50%OFFクーポンを配布いたします。※一部商品（Buy Now対象商品、プレオーダー商品、Waitlist登録商品、セール対象商品など）にはご利用いただけません。

NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII

YouTubeプレミア公開

日本時間 2026年6月26日（金）午前11：00スタート

NEXT LEVEL SHOWCASE 紹介ページ

https://www.prime1studio.co.jp/brand/nextlevelshowcase



公式SNS

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Facebook https://www.facebook.com/Prime1Studio/

Instagram https://www.instagram.com/Prime1studio/(https://www.instagram.com/prime1studio/)

NEXT LEVEL SHOWCASEとは

プライム１スタジオがお贈りする世界最大級のオンライン造形エンターテインメント、それが『NEXT LEVEL SHOWCASE』です。バーチャルプロダクションを駆使した迫力の新作発表。原作者・監督・イラストレーターたちへの独占インタビュー。製作の舞台裏まで感じ取れるレビューやドキュメンタリー。コレクターの感性を刺激する内容で皆さまを立体造形の未来へお連れします。

株式会社プライム１スタジオ

株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。

・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2

・代表者：松本 理恵

・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/