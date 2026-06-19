【コアミックス新刊】ゼノンコミックス 6/19（金）発売！
株式会社コアミックス（東京都武蔵野市）は、2026年6月19日（金）にゼノンコミックス新刊6点を発売いたします。
◆テレビ朝日系にてTVアニメ絶賛放送中！
『オタクに優しいギャルはいない!?』第13巻
原作／のりしろちゃん 漫画／魚住さかな
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/otagal/?viewer=open
◆旦那にだけは甘々な“ギャル嫁”のラブコメディ！
『ギャル嫁の秘密』第5巻
クドゥー
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/gal-yome/?viewer=open
◆三葉と南、箱部のふたりへの想いが募る！
『フィルター越しのカノジョ』第10巻
大箕すず
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/filterkanojo/?viewer=open
◆アルテを支えた友人たちの”その後"を描く！
『アルテ』第22巻
大久保圭
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/arte/?viewer=open
編集・発行・発売：コアミックス（『ギャル嫁の秘密』編集：コミスマ）
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【電子書籍タイトルの新刊は2作】
◆“この恋だけは、絶対に譲れない”
顔はそっくりだけど、性格は正反対な双子の甘酸っぱい恋！
『兄に恋する私たち』第2巻
坂本シノ
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/brother-love/?viewer=open
◆美咲が見つけ出した「幸せのかたち」とは？
歪な三角関係を描いた物語、ついに結末の時！
『私と夫と夫の彼氏』第18巻
綾野綾乃
1話試し読み：https://catalog.coamix.co.jp/watashitootto/?viewer=open
編集・発行・発売 : コアミックス
マンガカタログ :
https://catalog.coamix.co.jp/