【7/9無料ウェビナー】日本企業のベトナム建設・建材・DX市場進出を支援　国際展示会「VIBE2026」共同出展募集を解説

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株式会社One Technology Japan



株式会社One Technology Japan（本社：東京・神奈川、代表取締役社長：河本 直己）は、2026年7月9日(木)、ベトナムの建設・建材・インテリア市場への進出を検討する日本企業に向けて、無料オンラインウェビナー「ベトナム建設・建材・DX市場の『今』と『VIBE2026』共同出展募集」を開催します。




2025年VIBE


■ 背景：成長するベトナム市場と、海外進出の“高いハードル”


ベトナムでは都市開発・インフラ整備が続き、建設・建材・インテリア、そして建設DXへの需要が拡大しています。


一方で、海外展示会への単独出展は出展料・ブース設営・渡航・通訳費など高額な負担を伴い、「まず市場を調べたい」「自社製品の反応を確かめたい」という企業にとっては、第一歩が踏み出しにくいのが実情です。


本ウェビナーでは、ベトナム建設業界の「今」と市場機会を解説し、単独出展の数分の一のコストで市場調査・販路開拓ができる「VIBE2026」共同出展プログラムを紹介します。




VIBE2026


なぜベトナム市場に注目


ビジネスマッチング


来場者


■ ウェビナー概要


名称：ベトナム建設・建材・DX市場の「今」と「VIBE2026」共同出展募集


日時：2026年7月9日(木) 12:00～13:00


形式：オンライン（Zoom）／参加費無料


対象：建設IT・建設テック、建材・住宅設備メーカー、インテリア・内装関連、ベトナム/ASEAN進出を検討する日本企業


申込（無料）：https://onetech.jp/vibe2026_jbm


　　　※お申込み受付はマジセミ株式会社が運営



■ プログラム（予定）


ベトナム建設業界動向


Ngo Hoai Duc 氏



ベトナム建設DX市場の動向


Nguyen Lam Thao（NeXConstruct）



日越建設市場の違い


平原 直征



「VIBE2026」共同出展のご紹介


河本 直己



※ プログラム・登壇者・時間は変更となる場合があります。



■ 登壇者


・Ngo Hoai Duc（ドゥック）　


KOSHIグループ（建設PM・日越建材コンサル・ゼネコン）創業者／SACA（ホーチミン市建設・建材協会）副会長兼事務局長。2010年 名古屋工業大学 修士課程修了。鹿島建設に8年従事


（本ウェビナーはビデオ出演）。



・平原 直征　


ホーチミン建設・建材協会 執行委員 国際協力開発部 副部長／岡三リビック株式会社 ジオテクノ本部 次長 兼 ホーチミン市駐在員事務所長



・河本 直己　


ホーチミン建設・建材協会 執行委員 国際協力開発部／株式会社One Technology Japan 代表取締役社長



・Nguyen Lam Thao（タオ）　


ONETECH ASIA／NeXConstruct 創業者。ホーチミン自然科学大学 情報技術卒。建設DX、ベトナム進出・現地法人設立・経営全般支援・IT人材採用を支援。



■ 「VIBE2026」と共同出展プログラムについて


VIBE（Vietnam Interior & Build Expo）は、HAWA・SACA共催の建築・インテリア・建設の国際展示会です（2026年9月30日～10月3日／SECC・ホーチミン市）。



共同出展のSHOWCASE枠は早期申込がお得です。


（いずれも税別）


6/30までのお申込み　1テーブル \98,600（15%OFF）


7/15までのお申込み　 1テーブル \104,400（10%OFF）


8/15までのお申込み　 1テーブル\116,000（通常）



Premium／Pavilionは設置場所・区画サイズにより変動し、現地エージェントが個別にご案内します。通訳・現地ネットワーク・出展後フォローまで日本語で支援します。




▲ ジャパンショーケース 共同出展ブースのイメージ


■ 会社概要


会社名：株式会社One Technology Japan


代表者：代表取締役社長　河本 直己


所在地：神奈川県川崎市高津区久地１－１１－７－３


事業内容：建設DX・ベトナム進出支援（NexConstruct）


URL：https://onetech.jp/vibe2026_jbm



■ 本件に関するお問い合わせ


株式会社One Technology Japan　


担当：河本　080-3356-0796


Email：sales@onetech.jp