【7/9無料ウェビナー】日本企業のベトナム建設・建材・DX市場進出を支援 国際展示会「VIBE2026」共同出展募集を解説
株式会社One Technology Japan（本社：東京・神奈川、代表取締役社長：河本 直己）は、2026年7月9日(木)、ベトナムの建設・建材・インテリア市場への進出を検討する日本企業に向けて、無料オンラインウェビナー「ベトナム建設・建材・DX市場の『今』と『VIBE2026』共同出展募集」を開催します。
2025年VIBE
■ 背景：成長するベトナム市場と、海外進出の“高いハードル”
ベトナムでは都市開発・インフラ整備が続き、建設・建材・インテリア、そして建設DXへの需要が拡大しています。
一方で、海外展示会への単独出展は出展料・ブース設営・渡航・通訳費など高額な負担を伴い、「まず市場を調べたい」「自社製品の反応を確かめたい」という企業にとっては、第一歩が踏み出しにくいのが実情です。
本ウェビナーでは、ベトナム建設業界の「今」と市場機会を解説し、単独出展の数分の一のコストで市場調査・販路開拓ができる「VIBE2026」共同出展プログラムを紹介します。
VIBE2026
なぜベトナム市場に注目
ビジネスマッチング
来場者
■ ウェビナー概要
名称：ベトナム建設・建材・DX市場の「今」と「VIBE2026」共同出展募集
日時：2026年7月9日(木) 12:00～13:00
形式：オンライン（Zoom）／参加費無料
対象：建設IT・建設テック、建材・住宅設備メーカー、インテリア・内装関連、ベトナム/ASEAN進出を検討する日本企業
申込（無料）：https://onetech.jp/vibe2026_jbm
※お申込み受付はマジセミ株式会社が運営
■ プログラム（予定）
ベトナム建設業界動向
Ngo Hoai Duc 氏
ベトナム建設DX市場の動向
Nguyen Lam Thao（NeXConstruct）
日越建設市場の違い
平原 直征
「VIBE2026」共同出展のご紹介
河本 直己
※ プログラム・登壇者・時間は変更となる場合があります。
■ 登壇者
・Ngo Hoai Duc（ドゥック）
KOSHIグループ（建設PM・日越建材コンサル・ゼネコン）創業者／SACA（ホーチミン市建設・建材協会）副会長兼事務局長。2010年 名古屋工業大学 修士課程修了。鹿島建設に8年従事
（本ウェビナーはビデオ出演）。
・平原 直征
ホーチミン建設・建材協会 執行委員 国際協力開発部 副部長／岡三リビック株式会社 ジオテクノ本部 次長 兼 ホーチミン市駐在員事務所長
・河本 直己
ホーチミン建設・建材協会 執行委員 国際協力開発部／株式会社One Technology Japan 代表取締役社長
・Nguyen Lam Thao（タオ）
ONETECH ASIA／NeXConstruct 創業者。ホーチミン自然科学大学 情報技術卒。建設DX、ベトナム進出・現地法人設立・経営全般支援・IT人材採用を支援。
■ 「VIBE2026」と共同出展プログラムについて
VIBE（Vietnam Interior & Build Expo）は、HAWA・SACA共催の建築・インテリア・建設の国際展示会です（2026年9月30日～10月3日／SECC・ホーチミン市）。
共同出展のSHOWCASE枠は早期申込がお得です。
（いずれも税別）
6/30までのお申込み 1テーブル \98,600（15%OFF）
7/15までのお申込み 1テーブル \104,400（10%OFF）
8/15までのお申込み 1テーブル\116,000（通常）
Premium／Pavilionは設置場所・区画サイズにより変動し、現地エージェントが個別にご案内します。通訳・現地ネットワーク・出展後フォローまで日本語で支援します。
▲ ジャパンショーケース 共同出展ブースのイメージ
■ 会社概要
会社名：株式会社One Technology Japan
代表者：代表取締役社長 河本 直己
所在地：神奈川県川崎市高津区久地１－１１－７－３
事業内容：建設DX・ベトナム進出支援（NexConstruct）
URL：https://onetech.jp/vibe2026_jbm
■ 本件に関するお問い合わせ
株式会社One Technology Japan
担当：河本 080-3356-0796
Email：sales@onetech.jp