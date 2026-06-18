ファインディ、Preferred Networks（PFN）と販売連携

ファインディ株式会社

エンジニアプラットフォームを提供するファインディ株式会社（東京都品川区、代表取締役：山田 裕一朗、以下「ファインディ」）は、AI開発スタートアップである株式会社Preferred Networks（東京都千代田区、代表取締役社長：岡野原 大輔、以下「PFN」）と、2026年6月18日より販売連携を開始することを発表します。

本連携により、ファインディが提供する仮説検証・事業開発支援AIエージェント「Findy Insights」にPFNが開発・提供する国産生成AI基盤モデル「PLaMo(TM)」を実装します。また、PFNがPLaMoを実装した「Findy Insights」の販売パートナーとなります。

◆ 連携の背景

近年、生成AIの急速な進化により、企業の新規事業開発プロセスのデジタル化・高度化が加速しています。一方で、新規事業開発においては約93%のプロジェクトが投資回収に至らず、特に「市場投入（Go-to-Market）フェーズ」において約8割の企業が何らかの課題を抱えているという実態があります。

このような背景のもと、日本語性能に優れた国産生成AIであるPLaMoを「Findy Insights」に搭載し、「顧客インサイトに基づく精度高い仮説検証の仕組み」を、より手軽に、多くの日本企業に届けるため、本連携の実現に至りました。

◆ 連携の概要

◆ 連携内容の詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45379/table/247_1_59010ea139db3b1c60375a5d47759c05.jpg?v=202606181051 ]

１. 「Findy Insights」へのPLaMo実装

ファインディが開発・提供する仮説検証・事業開発支援AIエージェント「Findy Insights」のLLM基盤として、PFNがフルスクラッチで開発した国産生成AI基盤モデル「PLaMo」を実装します。PLaMoの高精度な日本語処理能力を活かすことで、顧客インタビューの分析、競合リサーチ、インサイト抽出などの機能における精度・品質の向上を図ります。



２. PLaMoを搭載した「Findy Insights」をPFNから販売

PFNはファインディと販売代理店契約を締結し、新規事業開発やプロダクト開発においてPLaMoを利用したい企業に対して、PLaMoを搭載した「Findy Insights」を販売します。

◆ 「PLaMo」について

PLaMo（プラモ）は、PFNがフルスクラッチで開発する国産生成AI基盤モデルです。商用版のフラッグシップモデルPLaMo Prime、自動車や製造設備などのエッジデバイス向けに軽量化された小規模言語モデルPLaMo Lite、日本の金融知識を追加学習した金融特化型PLaMo、日本語の翻訳に特化したPLaMo翻訳など、用途に合わせて提供しています。PLaMo Primeはクラウド型API、Amazon Bedrock Marketplace、オンプレミス、Snowflakeで提供しています。国産AI構築プラットフォームmiibo、法人向け生成AIサービスTachyon 生成AI、約800の自治体が導入するQommonsAIなどのサービスに標準搭載されています。

◆「Findy Insights」について

「Findy Insights」は、仮説検証・事業開発を加速させるAIエージェントです。AIリサーチマネジメント・AIインサイトマネジメント・AIソリューションマネジメントの3機能を一気通貫で提供し、市場分析から顧客インタビュー分析、解決策の優先度設計までを自動化します。大手通信キャリアや製造業、ベンチャー企業のプロダクト開発部門など幅広い企業に活用されており、分析・資料作成の大幅削減と仮説検証サイクルの高速化を実現しています。

◆株式会社Preferred Networksについて

Preferred Networks（PFN）は、「現実世界を計算可能にし、共に未来を創り出す」というミッションのもと、生成AI基盤モデルからスーパーコンピュータ、半導体までAI技術のバリューチェーンを垂直統合することで、ソフトウェアとハードウェアを高度に融合したAIプロダクト・ソリューションを開発し、様々な産業領域で事業化しています。現在、AIプロセッサーMN-Core(TM)シリーズ、AI向けクラウドサービスPFCP(TM)、国産生成AI基盤モデルPLaMo(TM)などを開発・提供しています。2014年創業。 https://www.preferred.jp/ja/

◆ファインディ株式会社について

2016年に事業を開始した当社は「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる。」というビジョンを掲げ、ITエンジニア領域における個人・組織それぞれの課題解決に取り組んでいます。

現在は、IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」、ハイスキルなフリーランスエンジニア紹介サービス「Findy Freelance」、経営と開発現場をつなぐAI時代の開発資本プラットフォーム「Findy Team+（チームプラス）」、開発ツールのレビューサイト「Findy Tools」、及びテックカンファレンスのプラットフォーム「Findy Conference」の5つのサービスを提供しています。サービスの累計会員登録数は約29万人、国内外のスタートアップ企業から大企業までの約5,400社にお使いいただいております。（※）

また「技術立国日本を取り戻す」という設立趣意に基づき、2024年のインド進出を皮切りに、現在、韓国・台湾でも「Findy Team+」を展開。企業成長の源泉であるソフトウェア開発において日本発のイノベーションを増やし、世界市場で競争力を持つ日本のIT企業を1社でも多く生み出すことを目指し、まずは当社がグローバルマーケットで通用する企業になることを企図しています。

- 会社名： ファインディ株式会社 / Findy Inc.- 所在地： 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 5階- 代表者： 代表取締役 山田 裕一朗- コーポレートサイト ： https://findy.co.jp/

（※）Findy 転職、Findy Freelance、Findy Team+、Findy Tools、Findy Conference の5サービス累計での登録企業数及び会員登録数です。なお、1社又は1名の方が複数のサービスに登録している場合は、そのサービスの数に応じて複数のカウントをしており、Findy Team+のトライアル導入企業数も含まれます。