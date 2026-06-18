株式会社ほっかほっか亭総本部

持ち帰り弁当事業のパイオニアである「株式会社ほっかほっか亭総本部」（本社：大阪府大阪市、代表取締役会長兼社長：青木達也）は、2026年6月6日（土）より全国のほっかほっか亭各店で開催している、ゲーム実況グループ「ドズル社」とのコラボキャンペーン「ドズりたい！ナポりたい！キャンペーン」が大変ご好評をいただいていることを受け、ほっかほっか亭の新ブランド「ワンハンドBENTO by ほっかほっか亭」（あべのハルカス近鉄本店 ウイング館地2階 惣菜売場）において、6月19日（金）より追加キャンペーンを開催することをお知らせいたします。

■ 50周年と5周年、おめでたいW周年！「ドズりたい！ナポりたい！キャンペーン」好評開催中！

【ほっかほっか亭50周年×ドズル社5周年】大好評の「ドズりたい！ナポりたい！キャンペーン」が新ブランド「ワンハンドBENTO by ほっかほっか亭」でも追加開催決定！

ほっかほっか亭は、2026年6月6日に1号店の創業から50周年を迎えました。この度、同じく2026年1月3日に結成5周年を迎えた人気ゲーム実況グループ「ドズル社」が、共に節目となるアニバーサリーイヤーを祝い、ほっかほっか亭の「お弁当」をドズル社メンバーともっと楽しく盛り上げるべく、ファン必見の「ドズりたい！ナポりたい！キャンペーン」を始動。ほっかほっか亭各店で大好評開催中です。

このお祝いをさらに盛り上げるため、同キャンペーンを、2026年4月29日にあべのハルカス近鉄本店にオープンした、ほっかほっか亭の新ブランド「ワンハンドBENTO by ほっかほっか亭」での追加開催が決定しました！

・開始日：2026年6月19日（金）～

・場所：ワンハンドBENTO by ほっかほっか亭（あべのハルカス近鉄本店 ウイング館地2階 惣菜売場）

・キャンペーン特設サイト： https://www.hokkahokka-tei.jp/collabo/dozle2026

・ワンハンドBENTO 特設サイト：https://www.hokkahokka-tei.jp/onehand

■ キャンペーン１.「ワンハンドBENTO チキンかつナポリタン」または「ワンハンドBENTO チキンかつナポリタン（チーズ）」ご購入でオリジナルステッカーをプレゼント！

キャンペーン対象商品オリジナルステッカー

ほっかほっか亭で大人気の50周年記念弁当「チキンかつナポリタン弁当」を、手軽に片手で食べることができる＜ワンハンドBENTO＞として、新たにメニュー化。2026年6月19日（金）より新発売いたします。

「ワンハンドBENTO チキンかつナポリタン」または「ワンハンドBENTO チキンかつナポリタン（チーズ）」をご購入で、本キャンペーン限定の描き下ろしビジュアルのオリジナルステッカー（全6種、非売品）をランダムで1枚プレゼント！ほっかほっか亭のロゴを基に作成されたオリジナルの「ほっかフォント」でデザインされた、メンバーの名前は必見です！

絵柄は全部で6種類。メンバーの個性あふれるワンショットのデザインに加え、全員集合デザインはキラキラのレア仕様！さらに、公式アプリ「ほっかアプリ」会員さま限定企画の抽選に応募できるシリアルコード入り。ぜひ全種コンプリートを目指してお楽しみください。

・配布期間：2026年6月19日（金）～ なくなり次第終了

・配布条件：対象商品を1品ご購入で、オリジナルステッカーをランダムで1枚プレゼント

・対象商品：ワンハンドBENTO チキンかつナポリタン 590円（税込）／ワンハンドBENTO チキンかつナポリタン（チーズ） 620円（税込）

※各種セット品も対象

■ キャンペーン２.【公式アプリ「ほっかアプリ」会員さま限定企画】抽選で各コース50名さまに限定コラボグッズをプレゼント！

オリジナルステッカーに記載のシリアルコードを入れて、ほっかほっか亭の公式アプリ「ほっかアプリ」に会員登録のうえご応募いただくと、各コース50名さまに抽選で、ここでしか手に入らないコラボグッズをプレゼント！

※「ワンハンドBENTO by ほっかほっか亭」では、「ほっかアプリ」でのモバイルオーダー、および会員限定サービス「ほっかポイント」の付与・ご利用は対象外となります。予めご了承ください。

● Aコース：オリジナル「ほっ」Tシャツ【当選人数：50名さま】

本キャンペーン限定描き下ろしビジュアルでメンバーが着用している、コラボレーション記念限定デザインのオリジナル「ほっ」Tシャツ。

しかも、5名さま（黒1名、白4名）には、ドズル社メンバーの直筆サイン入り仕様です！

オリジナルタグ付きデザインで、これを着れば、あなたもドズル社の一員気分になれるかも！？

※Ｌサイズのみ。画像はイメージです。絵柄は選べません。

オリジナル「ほっ」Tシャツ● Bコース：オリジナルアクリルジオラマスタンド【当選人数：50名さま】

ドズル社の5人がほっかほっか亭の前に大集合！本キャンペーン限定描き下ろしビジュアルを立体的に飾れる豪華仕様！Bコースは、本キャンペーン描き下ろしイラストのオリジナルアクリルジオラマスタンドを50名さまにプレゼント。

お部屋やデスクなど、みなさまの日常を「もっと楽しく」彩ることでしょう！

※画像はイメージです。

オリジナルアクリルジオラマスタンド

▼キャンペーン応募締切：2026年6月30日（火）

▼ほっかほっか亭公式アプリ「ほっかアプリ」 ダウンロード先

・AppStore(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%BB%E3%81%A3%E3%81%8B%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1371369490)

・Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.hurxley.app.hurxley&hl=ja&pli=1)

■ 「ワンハンドBENTO by ほっかほっか亭」新商品ラインナップ

● 【6月19日（金）発売】 ワンハンドBENTO チキンかつナポリタン 590円（税込）／ワンハンドBENTO チキンかつナポリタン（チーズ） 620円（税込）

ほっかほっか亭で大人気の50周年記念弁当「チキンかつナポリタン弁当」を、手軽に片手で食べることができるワンハンドBENTOとして新発売！

ほんのりトマトの甘みを感じるソースが特長の「ナポリタン」を十六穀米と海苔ではさみ、店内で鶏肉に一枚一枚丁寧に衣を手付けし揚げたサクサクの「チキンかつ」を乗せ、うま味たっぷりの甘辛いソースを合わせました。

「チーズ」乗せバージョンもご用意していますので、お好みに合わせて、ボリュームたっぷりのワンハンドBENTOをお楽しみください。

※写真は、「ワンハンドBENTO チキンかつナポリタン」です。

ワンハンドBENTO チキンかつナポリタン

● 【好評発売中】 ワンハンドBENTO かきあげ 540円（税込）

店内で揚げた野菜たっぷりのかきあげを乗せて、「のり弁当」風にアレンジ。まろやかな、おかかしょうゆをかけた十六穀米のごはんと、たまごやきの組み合わせがマッチする、お買い求めしやすいワンハンドBENTOです。

ワンハンドBENTO かきあげ

● 【6月18日（木）発売】ワンハンドBENTO メロンロール 670円（税込）／ミニメロンロール 411円（税込）

人気のデザート生春巻きシリーズがから、季節のフルーツを味わう夏の新商品が登場！

甘い赤肉メロンをトッピングし、もちもちのクレープ生地でふんわり巻いたデザートロールです。ザクザクした食感をアクセントに、ホイップクリームとカスタードクリームをWで楽しめる、贅沢な組み合わせをお召し上がりいただけます。

ワンハンドBENTO メロンロール

「ワンハンドBENTO by ほっかほっか亭」では、今後も新商品を多数発売予定です。ぜひ楽しみにお待ちください。

■ 店舗詳細

・店舗名称：ワンハンドBENTO by ほっかほっか亭

・場所：あべのハルカス近鉄本店 ウイング館地2階 惣菜売場

・営業時間：10:00～20:00 ※休業日は休館日に準ずる

・ＨＰ： https://www.hokkahokka-tei.jp/onehand

・TEL： 06-6657-7222（直通）

※取材のご依頼は、PR事務局へご連絡ください。

■ ドズル社とは

ワンハンドBENTO by ほっかほっか亭(C)DOZLE Corp.

医大生からYouTuberになった異色の経歴を持つ「ドズル」をリーダーに、5名のメンバーで活動するゲーム実況グループ。

ドズル、ぼんじゅうる、おんりー、おらふくん、おおはらMENの5名で「マインクラフト」を中心としたゲーム実況動画を毎日公開し、チャンネル登録者数は276万人（2026年6月現在）を突破。「人生というゲームをもっと楽しく」というテーマでゲーム実況者の枠を超えたさまざまなエンターテインメントを提供している。

・YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@dozle

・X：https://x.com/dozle_official

・公式サイト：https://www.dozle.jp

■ 株式会社ほっかほっか亭総本部について

ほんわりと湯気の立ち上る、ふっくらとした炊きたてごはん。それが“ほっかほっか”という言葉です。立ち寄ればいつもほっとする、そして安心を持ち帰っていただける。ほっかほっか亭が目指すのは、そのような「わたしの街の台所」です。

ほっかほっか亭は、1976年に埼玉県草加市に1号店を出店し、2026年6月で創業50年を迎えました。「お店での手づくり」にこだわり続けながら、これからも皆さまに「おいしさ、たのしさ、まごころ」を込めたお弁当をお届けしてまいります。

現在、当社では、豊かな明日をつくる事業を全国714店舗で展開しています。今後もお客さまに楽しんでいただける、さまざまなメニューや企画を提供してまいります。

〈会社概要〉

代表取締役会長兼社長 ： 青木達也

本社所在地 ： 大阪市北区鶴野町3番10号

事業内容 ： 持ち帰り弁当、宅配弁当

HP ： https://www.hokkahokka-tei.jp/

ほっかほっか亭

〈ほっかほっか亭 公式SNS〉

・Instagram ： https://www.instagram.com/hokkahokka_tei/

・X ： https://x.com/HokkahokkaP

・YouTube ： https://www.youtube.com/@hokkahokkateihxy