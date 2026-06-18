こんびーちゃんのアイスクリーム風デザイン壁紙3種を無料配布開始！
株式会社コンビーズ
※こちらはサンプルなので透かしが入っています。
※こちらはサンプルなので透かしが入っています。
※こちらはサンプルなので透かしが入っています。
※こちらはサンプルなので透かしが入っています。
※こちらはサンプルなので透かしが入っています。
株式会社コンビーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎 祐一郎）は、2026年6月18日（木）自社の公式キャラクター「こんびーちゃん」のスマートフォン用新作オリジナル壁紙の無料配布を開始した。
これからの暑い季節にピッタリな、アイスクリームをモチーフにした、ポップでスイートな3種のデザインが提供されている。
壁紙ラインナップ（全3種）
新作壁紙は、ひんやり冷たくて美味しそうな、アイスクリームをイメージしたデザインに仕上げられている。
※こちらはサンプルなので透かしが入っています。
※こちらはサンプルなので透かしが入っています。
※こちらはサンプルなので透かしが入っています。
こんびーちゃんからのメッセージ
今回の壁紙配布に際し、同社キャラクターのこんびーちゃんは以下のようにコメントを寄せている。
「今回は、これからの暑い季節にピッタリな、ひんやり甘くて超カワイイ、アイスクリームなデザインの壁紙を作ってみたぶん！
スマホを開くたびに、涼しい気分になること間違いないぶん。夏のお供に、ぜひみんな使ってみてほしいぶん！」
配布概要
配布開始日：2026年6月18日（木）
利用料金：無料
入手方法：株式会社コンビーズ公式サイト（https://x.gd/sCnxU）よりダウンロードいただけます。
会社情報
社名：株式会社コンビーズ / Combeez Inc.
所在地：〒150-6145 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア
代表取締役：山崎 祐一郎
設立：2002年
事業内容：メール配信ツール「コンビーズメール」「コンビーズメールプラス」「コンビーズメールライト」の販売