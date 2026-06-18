こんびーちゃんのアイスクリーム風デザイン壁紙3種を無料配布開始！

株式会社コンビーズ※こちらはサンプルなので透かしが入っています。

株式会社コンビーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎 祐一郎）は、2026年6月18日（木）自社の公式キャラクター「こんびーちゃん」のスマートフォン用新作オリジナル壁紙の無料配布を開始した。

これからの暑い季節にピッタリな、アイスクリームをモチーフにした、ポップでスイートな3種のデザインが提供されている。

壁紙ラインナップ（全3種）

新作壁紙は、ひんやり冷たくて美味しそうな、アイスクリームをイメージしたデザインに仕上げられている。

こんびーちゃんからのメッセージ

※こちらはサンプルなので透かしが入っています。※こちらはサンプルなので透かしが入っています。※こちらはサンプルなので透かしが入っています。

今回の壁紙配布に際し、同社キャラクターのこんびーちゃんは以下のようにコメントを寄せている。

「今回は、これからの暑い季節にピッタリな、ひんやり甘くて超カワイイ、アイスクリームなデザインの壁紙を作ってみたぶん！

スマホを開くたびに、涼しい気分になること間違いないぶん。夏のお供に、ぜひみんな使ってみてほしいぶん！」

配布概要

配布開始日：2026年6月18日（木）

利用料金：無料

入手方法：株式会社コンビーズ公式サイト（https://x.gd/sCnxU）よりダウンロードいただけます。

会社情報

社名：株式会社コンビーズ / Combeez Inc.

所在地：〒150-6145 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア

代表取締役：山崎 祐一郎

設立：2002年

事業内容：メール配信ツール「コンビーズメール」「コンビーズメールプラス」「コンビーズメールライト」の販売







