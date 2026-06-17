【株式会社デイトナ】新型「RESO」インカムへのアップグレードがお得になる下取りキャンペーンを開催

株式会社デイトナ

株式会社デイトナ（静岡県周智郡森町一宮4805 代表取締役 織田哲司、以下「デイトナ」）は、「RESO」インカムシリーズの発売を記念して、2026年8月15日（土）までの期間、「RESO」をご購入のうえ現在お使いのインカムを下取りに出すと「RESO」へのアップグレードがお得になる下取りキャンペーンを開催いたします。

そのインカム、そろそろ買い替えどきかも？

次のツーリングをもっと快適に楽しむため、この機会にインカムを最新の「RESO」へアップグレードしませんか。使わなくなったインカムや、買い替えを考えているインカムを下取りに出して「RESO」をお得にゲットするチャンスです。

下取りの手続きは簡単

手続きはとても簡単です。新型「RESO」インカムをご購入後、デイトナの特設サイトへアクセスし、レシートなどRESOのご購入履歴と商品写真を登録。のちほどデイトナからご案内が届いたら、商品を発送するだけです。

下取りするインカムはあらかじめモデルごとに査定金額を定めているので、査定のやり取りは一切不要。ご登録いただいた商品写真と相違のない確認後、指定口座へご入金いたします。

※下取り査定金額は、下記の「下取りキャンペーン特設サイト」で公開しています。

「RESO」キャンペーン対象商品

- （66271）RESO PILOT PRO 標準価格 \48,400（税込）(https://www.daytona.co.jp/products/detail/66271/)- （66272）RESO PILOT NEO 標準価格 \33,000（税込）(https://www.daytona.co.jp/products/detail/66272/)- （66255）RESO PILOT LITE 標準価格 \18,700（税込）(https://www.daytona.co.jp/products/detail/66255/)

下取りキャンペーン特設サイト

https://reuse.daytona.co.jp/campaign/

下取り対象条件

- すべての機能が正常に動作していること。- スピーカー、マイクなど、付属品一式が揃っていること。- ご本人が正当に所有しているインカムであること。

キャンペーン期間

～2026年8月15日（土）まで

▶株式会社デイトナ 公式SNSアカウント

公式Instagram：( daytona.co.jp/(https://www.instagram.com/daytona.co.jp/) )

公式X：( DAYTONA_JP(https://www.instagram.com/daytona.co.jp/) )

公式Threads：( @daytona.co.jp(https://www.threads.com/@daytona.co.jp) )

公式Facebook：( daytona.co.jp(https://www.facebook.com/daytona.co.jp) )

公式YouTube：( daytona174(https://www.youtube.com/user/daytona174) )

公式YouTube：（ ライド ア バイク！ (https://www.youtube.com/channel/UCbMphxCbWZffi0nCw_UtOVw)）

▶デイトナ公式アプリ

https://yappli.plus/daytona_sns_2026

株式会社デイトナについて

株式会社デイトナ本社・テストコース

株式会社デイトナは、静岡県周智郡森町に本社を置くオートバイアフターパーツメーカーです。昭和47年（1972年）の設立以来、バイク文化の創造企業としてチャレンジを続け、独自の企画開発力でバイクライダーのニーズに対応する商品・サービスを提供することで、世界のライダーに支持されるブランドを目指しています。

株式会社デイトナ

所在地 ：静岡県周智郡森町一宮4805

代表者 ：代表取締役社長 織田哲司

URL ：https://www.daytona.co.jp