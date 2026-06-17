STATION Ai、NEDOの2026年度「大学発スタートアップにおける経営人材確保支援事業（MPM）」に採択

STATION Ai株式会社

STATION Ai株式会社（ステーション・エーアイ、本社：名古屋市昭和区、代表取締役社長 兼 CEO：佐橋 宏隆）は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「NEDO」）が実施する2026年度「大学発スタートアップにおける経営人材確保支援事業（Management Personnel Matching program、以下「MPM」）」の公募において、一般枠の実施予定先として採択されました。

STATION AiはMPMを通じて、PMF（注1）前後のアーリー期にある大学発スタートアップを対象に、COO（最高執行責任者）候補人材を各社ごとに発掘し、副業としての参画から本格的な参画へつなげる伴走型モデルを実施します。

参考：2026年度「大学発スタートアップにおける経営人材確保支援事業（MPM）」の実施体制の決定について（https://www.nedo.go.jp/koubo/CA3_100517.html）

注1：PMF（Product Market Fit）とは、提供する製品・サービスが市場ニーズに適合している状態を指す。

MPM応募の背景

大学発スタートアップは、大学などの研究成果や技術シーズを社会実装し、新たな産業を生み出す担い手として期待されています。一方で、研究開発を進める段階から事業成長の段階へ移行するためには、事業推進や営業、組織構築、資金調達などを担う経営人材の参画が重要です。

特にPMF前後のアーリー期においては、技術開発と並行して、顧客開拓や事業計画の具体化、組織体制の整備を進める必要があります。しかし、大学発スタートアップがCOO候補となる人材との接点創出から採用・参画に至るまでには、人材プールへのアクセスや候補者の見極め、参画後のミスマッチ防止などさまざまな課題があります。

STATION Aiはこれまで、会員スタートアップへのHR（Human Resources）支援や大学発スタートアップ候補へのEIR（注2）人材マッチング支援、アーリー期スタートアップ向けの営業人材支援プログラムなどを通して、スタートアップの成長段階に応じた人材支援に取り組んできました。MPMでは、これらの知見を生かし、大学発スタートアップに特化した経営人材獲得モデルの確立を目指します。

注2：EIR（Entrepreneur in Residence）とは、起業や経営参画を目指す人材が、一定期間、企業や支援機関などに所属しながら事業化準備や経営の参画に向けた活動を行う仕組み。

NEDOの2026年度「大学発スタートアップにおける経営人材確保支援事業（MPM）」について

NEDOは、自らが起業またはスタートアップの経営者として参画することを志向する人材（以下、「経営人材」）を発掘し、大学などの技術シーズ・大学発スタートアップとのマッチングなどを実施することで、大学発スタートアップの経営人材獲得ルートを多様化し、その創出・成長を目指すMPMを実施します。

採択された取り組みの概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/95825/table/118_1_d0689f1ec51f5edbed4e69a84f2eee0c.jpg?v=202606171252 ]

支援対象となる大学発スタートアップ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/95825/table/118_2_4cc7dec9ebc7425ee3a46eb6067665af.jpg?v=202606171252 ]

今後の展開

STATION Aiは、MPMにおける取り組みを通して、大学発スタートアップをはじめとするディープテック領域のスタートアップにおける経営人材の確保を支援するともに、経営人材とスタートップが共に成長できる環境づくりを推進します。

STATION AiがNEDOの「MPM」で取り組む伴走型モデルの詳細については、下記ウェブサイトをご覧ください。

STATION Aiについて

公式サイト内のMPM特集記事はこちら :https://stationai.co.jp//magazine/ints20260617

「STATION Ai」は、スタートアップ企業の創出育成およびオープンイノベーションの促進を目的にさまざまな支援サービスを提供しています。1,000社を超える国内外のスタートアップ企業やパートナー企業、ベンチャーキャピタル（VC）などの支援機関や大学が参画し、新規事業の創出に取り組んでいます。働きやすいオフィス環境の提供に加え、事業成長をサポートする勉強会やメンタリング、スタートアップ同士のマッチング機会を設け、専門スタッフによるサポートが充実しています。スタートアップが抱えるさまざまな課題を解決するプログラムを用意しています。メンバースタートアップの所在地は愛知県をはじめ、東京、国外など多岐に渡っています。

■お問い合わせ

STATION Ai株式会社

ビビデバビデ部 スタートアップ支援課

https://stationai.co.jp/contact