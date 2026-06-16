令和８年度 東京子供応援協議会 総会の開催

東京都

東京都では、青少年が心身ともに健やかに育成される社会の実現を図ることを目的に、東京都、区市町村及び青少年の健全育成に取り組む関係団体を構成員として、「東京子供応援協議会」を設置しています。

この度、下記のとおり総会を開催しますので、お知らせします。

１ 日時

令和８年６月２９日（月曜日）

午後２時から午後３時３０分まで

２ 内容

（１）開会挨拶

東京子供応援協議会会長

東京都知事 小池 百合子（ビデオメッセージ）

（２）基調講演

三輪 律江 氏

（横浜市立大学大学院 都市社会文化研究科 教授）

演題：まちで育てることはまちが育つこと ―「まち保育」のススメ―

（３）部会活動報告

ア 地域における青少年健全育成推進会議

イ 地域教育推進ネットワーク東京都協議会

ウ 子供に万引きをさせない連絡協議会

３ 参加対象

東京子供応援協議会委員・幹事、青少年健全育成関係者ほか

４ 開催方法

オンライン（下記ページから、どなたでも御視聴できます。）

https://www.tomin-anzen.metro.tokyo.lg.jp/jakunenshien/chiiki-ikusei/kodomo-kyougikai

【講師】三輪 律江（みわ のりえ）氏

横浜市立大学大学院 都市社会文化研究科 教授

専門は建築・都市計画、参画型まちづくり、子どものための都市環境、環境心理学。「子ども」と「まち」との関係に着目した実践的調査研究を数多く手がけ、地域社会が一体となって子どもの育ちの場や居場所づくりを行う「まち保育」を提唱している。