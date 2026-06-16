第47回「2026日本BtoB広告賞」にて金賞を受賞「測るが、はかどる。」カンタマイク MD-E 特設サイト

株式会社ミツトヨ

株式会社ミツトヨ（本社：川崎市高津区、代表取締役社長：佐々木 繁幸）は、「測るが、はかどる。」をコンセプトとしたカンタマイク MD-E 特設サイトが、第47回「2026日本BtoB広告賞」ウェブサイト〈製品・イベントPR〉の部において、【金賞】を受賞したことをお知らせいたします。（主催：一般社団法人 日本BtoB広告協会）

●受賞作品について

タイトル ：「測るが、はかどる。」 カンタマイク MD-E 特設サイト

部門 ：【金賞】ウェブサイト〈製品・イベントPR〉の部

ＵＲＬ ：https://www2.mitutoyo.co.jp/quantumike/

●制作の背景と狙い

本特設サイトは、デジマチックマイクロメータ カンタマイクMD-Eの商品紹介サイトです。当社独自の標準的なマイクロメータ比約４倍のスピンドル移動速度や、進化した新機能を、「測るが、はかどる。」をコンセプトに構成しました。ユーザーが直感的かつ短時間で商品特長を理解し、導入判断をスムーズに行えるよう、リッチなビジュアル表現と自動再生動画を用い展開しています。

●「日本BtoB広告賞」とは

BtoB広告の普及、振興をはかるために1980年から開催しているBtoB広告作品のコンテストです。 このコンテストはBtoB広告分野のコミュニケーションツールにスポットを当て、その広告作品を通して展開される企業コミュニケーション活動（広告主）と制作にかかわる総合技術（制作社）の優れているものを表彰し、ビジネス・マーケティング・コミュニケーションの一翼を担うBtoB広告の発展と総合的なレベルアップを図ることを目的としています。

URL : www.bbaa.or.jp/jigyo/sogo(https://www.bbaa.or.jp/jigyo/sogo)

第47回 受賞作品一覧 : www.bbaa.or.jp/sogo/第47回受賞作品(https://www.bbaa.or.jp/sogo/%E7%AC%AC47%E5%9B%9E%E5%8F%97%E8%B3%9E%E4%BD%9C%E5%93%81)

[会社概要]

ミツトヨは最先端の「測る」技術を持った、精密測定の世界的リーディングカンパニーです。

「精密測定で社会に貢献する」という理念のもと、精密測定技術を磨き、進化させ続けることで、お客様の事業や世の中の産業・技術の進展に貢献しています。

会社名 ：株式会社ミツトヨ（Mitutoyo Corporation）

ＵＲＬ ：https://www.mitutoyo.co.jp/

＜このニュースリリースに関するお問い合わせ先＞

株式会社ミツトヨ グローバル営業統括本部 販売促進部

advertising_salespromotion@mitutoyo.co.jp