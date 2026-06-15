Hakuhodo DY ONEとオズマピーアール、AIO（AI最適化）領域で戦略的連携を開始

株式会社Hakuhodo DY ONE

株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都港区、代表取締役社長：北爪宏彰、以下 Hakuhodo DY ONE）と株式会社オズマピーアール（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中尾敏弘、以下 オズマピーアール）は、AIO（AI最適化）領域における戦略的連携を開始いたしました。本連携により、Hakuhodo DY ONEが運営するAI検索専門研究プロジェクト「ONE-AIO Lab」※に、オズマピーアールが参画します。両社は、博報堂ＤＹグループの横断的なAI専門家集団HCAI Professionalsの活動として生成AIにおける情報参照メカニズムや出力傾向に関する知見を共同で深めるとともに、PR視点を取り入れたAIOサービスの開発・提供を推進し、企業の広報・マーケティング活動における「AI検索時代の新たなスタンダード」の構築を目指してまいります。

■背景

生成AIを活用した検索体験（AI検索）が急速に浸透するなか、企業やブランドに関する情報が、AIによってどのように解釈・参照され、生活者に提示されるかを最適化するAIOの重要性が高まっています。AI検索時代において、企業が適切なブランド認知を形成していくためには、従来のSEOをはじめとするテクニカルな検索対策に加え、AIが参照しやすい情報の整備や、情報そのものの信頼性と社会的価値の設計がこれまで以上に重要になっています。こうした観点から、企業の情報発信においては、生活者や社会との関係性を構築するPR（パブリック・リレーションズ）の視点が欠かせないものとなっています。

こうした背景から、博報堂ＤＹグループにおいてデジタル領域を担うHakuhodo DY ONEと、長年にわたり豊富なPR実績と知見を有するオズマピーアールは、「ONE-AIO Lab」を基盤として連携を開始し、学術的・実務的な両面からAIOの高度化に取り組みます。

■主な連携内容

l 生成AIに関する知見の共有とマーケットニーズの抽出

・ オズマピーアールが長年培ってきたPR（パブリック・リレーションズ）の知見をもとに、社会潮流やソーシャルイシュー、生活者意識の変化などの視点を「ONE-AIO Lab」に共有します。

・ 生成AIの情報参照メカニズムや出力傾向に関して、国内外で蓄積されている調査・研究成果

を収集・整理・分析し、企業に求められるAIOのあり方や市場ニーズの抽出を進めます。

l 生成AIの情報参照メカニズム・出力傾向の検証と可視化

・ 生成AIがどのような情報を優先的に参照し、どのようなロジックや傾向で回答を生成するの

かについて、実証的な検証をおこないます。

・ 学術的観点からの分析に加え、生成AIによる回答が生活者の認知や態度変容に与える影響に

ついても調査を実施し、AI検索が企業のブランドコミュニケーションにもたらす示唆を明ら

かにします。

l AIO評価指標（KPI）の開発と対外発信

・ 両社は、一連の研究・検証を通じて得られた知見をもとに、企業のAIO施策の有効性を評価

するためのAIO評価指標（KPI）を共同開発します。これらの研究成果については、共同での調査レポートの公表、学会発表、論文発表などを通じて積極的に発信し、AIO領域における知見の社会実装と業界全体の発展に貢献してまいります。

今後も両社は、生成AIの急速な普及に伴う生活者の情報収集行動や企業のブランド認知の変化を捉え、本連携を通じて、AI検索時代における新たな情報発信およびブランドコミュニケーションのあり方を研究・実装し、企業の広報・マーケティング活動の高度化に貢献してまいります。

※ 「ONE-AIO Lab」：AI検索におけるブランド戦略の設計と、事業成長の支援を専門とするAIO（AI 最適化）の研究開発組織。ブランド情報の可視化やAI回答の評価、情報発信戦略の策定・効果検証、検索アルゴリズムの研究を推進しています。企業が最適な情報発信戦略を策定するためのより高度なソリューションを開発・提供し、AI時代における企業のブランド価値向上と持続的な成長に貢献しています。

参照：Hakuhodo DY ONEリリース https://www.hakuhodody-one.co.jp/news/news-release_202510024343/

＜会社概要＞

■株式会社Hakuhodo DY ONE https://www.hakuhodody-one.co.jp

Hakuhodo DY ONEは、インターネット広告黎明期より培ったデジタル広告の知見とノウハウを活かし、統合的なデジタルマーケティングサービスを提供しています。マーケティング戦略立案力、クリエイティビティ、高度な運用力と技術開発力、媒体社・プラットフォーマーとの強固な関係性を強みとし、国内外のクライアント企業に対して、デジタル起点でのマーケティング戦略やテクノロジー活用を包括的に支援します。

博報堂ＤＹグループの「デジタルコア」として、グループ内のナレッジやリソースを集約し、高い専門性と提案力を併せ持つ企業として業界随一のデジタルマーケティング会社となることを目指します。

クライアント企業にとって唯一の「ONE」の存在となるため常に挑戦・前進し、事業成長を支援するビジネスパートナーとして伴走することで、クライアント企業の持続的な成長と、企業価値向上に貢献してまいります。

本社所在地：〒107-6316 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー

代 表 者 ：代表取締役社長 北爪 宏彰

株 主：株式会社博報堂ＤＹホールディングス 100％

社 員 数 ：3,290名（2026年4月1日時点）

創 立：2024年4月1日

事業内容 ：デジタルマーケティング全般にまつわる企画・コンサルティング・代行事業・投資事業

■株式会社オズマピーアール https://ozma.co.jp/

国内、海外の企業、政府関係機関、公的団体などのクライアントに企画立案から実施まで行う総合PR会社です。1963年に創業、60年以上の歴史を有し、2011年より博報堂グループに参画しました。「新しい『問い』を立て、新しい『あたりまえ』を創る。」というパーパスのもと、“ブランドの成長”と“社会の共感”を両立する「最適解」を生み出す独自メソッド「社会デザイン発想(R)」※を掲げ、パブリックリレーションズのプロフェッショナルとして、マーケティング、コーポレート、ヘルスケア、統合コミュニケーションなどの各領域に取り組んでおります。近年では、国内・海外のアワードも多数受賞した実績を有しています。

※「社会デザイン発想(R)」は 株式会社オズマピーアールの登録商標です（登録番号第6697077号）。

本社所在地：〒102-8025 東京都千代田区紀尾井町3-23

代 表 者 ：代表取締役社長 中尾 敏弘

株 主 ：株式会社博報堂 100％

社 員 数 ：222名（2026年4月1日時点）

創 立 ：1963年10月10日

事業内容 ：総合的な広報（パブリックリレーションズ）サービス事業

【本件についてのお問い合わせ】

株式会社Hakuhodo DY ONE

広報担当 E-mail：info-pr@hakuhodody-one.co.jp

株式会社オズマピーアール

広報チーム 担当：谷澤 E-mail：kouhou@ozma.co.jp