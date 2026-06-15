ディオニー株式会社はB Corp(TM)認証を取得しました

ディオニー株式会社

ディオニー株式会社（本社：京都市伏見区奈良屋町408-1、以下 当社）は、今般、国際的な認証制度であるB Corp(TM)認証を取得したことをお知らせいたします。

当社は、ナチュラルワインのインポートおよび卸売を中心に事業を展開してまいりました。近年、経営層の世代交代を控える中で、コロナ禍など不確実性の高い時代を経験し、自社の存在意義や進むべき方向を問い直さざるを得ない局面で、今後は利益と社会性を両立する経営へと舵を切る必要性を強く認識してまいりました。

そうした中で出会ったのがB Corp(TM)認証です。経営判断の “羅針盤”となる指針を求めていた当社にとって、この認証は単なる評価制度ではなく、私たちの企業としての在り方そのものを自ら定めていくきっかけとなりました。

当社は、「自然と心が通じあう」という価値観を大切にしています。ワインや酒や食品を届ける企業であると同時に、その背景にある生産者や、環境とのつながりを感じられる存在でありたいと考えています。

思い返すと、取得プロセスは決して平坦ではありませんでした。2025年11月には一度審査がクローズされるという経験もしています。当初はインパクトの大きい取り組みに偏りがちであったことに気づき、その後は日々の業務や組織運営に立ち返り、社員、取引先、地域などすべてのステークホルダーとのかかわりといった点を丁寧に見直し、改善を積み上げてまいりました。

本認証は近年、世界的にも注目が高まっており、当社にとって新たな出会いや事業機会の広がりにつながるとともに、これまで想像もしていなかった世界へと歩みを進める契機になるものと期待しています。

私たちはこの認証を到達点ではなく、事業を継続的に進化させていくための起点と捉えています。時間とともに真価を発揮するワインのように、私たちの事業もまた、継続の中でこそ“らしさ”と深みを増していくものだと考えています。

この理念を実践へとつなげるため、当社は以下の3つの軸で取り組みを加速してまいります。

当社の今後の取り組み

当社は今回の認証取得をスタートラインとして、「ビジネスの力で社会を良くする」実践をさらに加速してまいります。

1. 信頼の深化

B Corp(TM)の一員として、事業プロセスの透明性と誠実性を一層高め、既存のパートナー企業様やお客様との関係性をより強固なものにしてまいります。

2. 価値の共創

生産者からお届け先まで、環境・社会に配慮した価値観を持つ企業や国内外のB Corp(TM)認証企業との連携を強化し、理念を共有するネットワークを活かした商品・サービスの創出に取り組みます。

3. 市場の開拓

ナチュラルワインが持つ自然への敬意や持続可能性といった本質的価値を軸に、エシカル消費やサステナビリティを重視する新たな顧客層へアプローチし、新しい市場の創出を目指します。

B Corp(TM)とは

B Corp認証は、米国のNPO法人「B Lab(TM)︎」が運営する国際認証制度です。社会性と利益を両立する事業を展開する企業が、社会的・環境的パフォーマンスや透明性、説明責任などについて、B Labが設定した基準（Bインパクトアセスメント）を満たすことで取得することができます。企業内の仕組みや取り組み、商品単体ではなく、企業全体を評価するところに特徴がある認証制度で、現在（2025年1月末時点）、全世界102カ国160以上の産業で10,000以上の企業がB Corp認証取得しています。B Corp認証を取得した企業は、認証B Corp（Certified B Corp）または、B Corporation（B Corp）と呼ばれ、B Corp認証マークを活用し、自社がB Corpコミュニティの一員であることを世界に共有します。

会社概要

社名：ディオニー株式会社

本社所在地：〒612-8311京都府京都市伏見区奈良屋町408-1

代表取締役：前田 豊宏

事業内容： 酒類及び食品卸売業

設立： 1913年

HP：http://www.diony.com/

本件に関するお問い合わせ先：ディオニー株式会社

担当 商品本部 中山亜希子

a-nakayama@diony.com