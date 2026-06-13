【DMMブックス】梅雨もお得に楽しめるクーポンが続々！「DMMブックス クーポン祭」が6月13日より14日間限定でスタート！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）の電子書籍サービス「DMMブックス」（https://book.dmm.com/(https://book.dmm.com/)）は、2026年6月13日（土）から6月26日（金）までの14日間、「DMMブックス クーポン祭」を開催いたします。

本キャンペーンでは、クーポン祭限定のお得なクーポンを前半・後半の2回に分けて配布いたします。

また期間中は、一部出版社の作品を最大50％ポイント還元でお楽しみいただけます。

▼「DMMブックス クーポン祭」 特設ページ

https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=lgGxaTFj(https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=lgGxaTFj)

■梅雨もお得なクーポンでDMMブックスを楽しむ14日間！

「DMMブックス」では、2026年6月13日（土）から6月26日（金）までの期間中、ユーザーの皆さまがDMMブックスをお得に楽しめるクーポン祭を開催いたします。

人気コミックや小説、写真集など、幅広いジャンルがお得に楽しめるチャンスです。梅雨の時期も、ぜひお得に「DMMブックス」をご利用ください。

【DMMブックス クーポン祭 概要】

- 開催期間：2026年6月13日（土）00:00～2026年6月26日（金）23:59- 内容：クーポン祭限定のお得なクーポンを前半・後半の2回に分けて配布いたします。- 注意事項- - クーポン配布開始・更新直後は、アクセスが集中する場合があります。ページが正常に表示されない場合は、しばらく時間をおいてから再度アクセスしてください。- - 一部クーポン対象外の作品があります。

■DMMブックスをまとめてお得に！クーポン祭限定「まとめ買いクーポン」

期間中は、クーポン祭限定「まとめ買いクーポン」を配布します。詳細は特設ページでご確認ください。

【クーポン概要】

- 配布期間前半：2026年6月13日（土）12:00～2026年6月19日（金）23:59後半：2026年6月20日（土）0:00～2026年6月26日（金）23:59- クーポン内容：25冊以上ご購入で20%OFF（割引上限4,000円）※クーポン対象商品の合計冊数が、記載条件を満たした場合にのみご利用いただけます。- 利用期限前半：2026年6月19日（金）23:59後半：2026年6月26日（金）23:59- 利用回数：お一人様1回限り- 適用タイミング：購入手続き時に自動的に適用されます。- 注意事項- - クーポン適用対象は、DMMブックス内の商品に限ります。- - 購入手続き完了後の商品内容変更、クーポンの再発行はお受けいたしかねます。- - 予告なくクーポンの配布を終了する場合があります。- - 一部クーポン対象外の作品があります。■早いもの勝ちでさらにお得に！クーポン祭限定「ジャンル別先着クーポン」

期間中は、対象ジャンルごとに利用できる「ジャンル別先着クーポン」を先着数量限定で配布します。女性コミックやBL／TL、文芸・ラノベ・写真集など、人気ジャンル作品をさらにお得に楽しめるチャンスです。詳細は特設ページでご確認ください。

【クーポン概要】

- 配布期間前半：2026年6月13日（土）12:00～2026年6月19日（金）23:59後半：2026年6月20日（土）0:00～2026年6月26日（金）23:59- クーポン内容- - 女性向けマンガに使えるクーポン- - - ＜先着利用3,000枚限定＞10冊以上購入で25％OFF（割引上限1,500円）- - 文芸・ラノベに使えるクーポン- - - ＜先着利用2,000枚限定＞7冊以上購入で25％OFF（割引上限1,500円）- - ビジネス・実用書に使えるクーポン- - - ＜先着利用1,000枚限定＞3冊以上購入で25％OFF（割引上限1,500円）- - 写真集に使えるクーポン- - - ＜先着利用1,000枚限定＞3冊以上購入で25％OFF（割引上限1,500円）- - BL／TL マンガに使えるクーポン- - - ＜先着利用2,000枚限定＞7冊以上購入で25％OFF（割引上限1,500円）※クーポン対象商品の合計冊数が、記載条件を満たした場合にのみご利用いただけます。- 利用期限前半：2026年6月19日（金）23:59後半：2026年6月26日（金）23:59※期限前であっても、先着利用数に達した時点で終了となります- 利用回数：お一人様につき各クーポン1回限り（前半・後半でそれぞれ利用可能）- 適用タイミング：購入手続き時に自動的に適用されます。- 注意事項- - クーポン獲得後であっても、利用数が上限に達した場合はお持ちのクーポンは利用不可となります。上限に達し次第終了となるため、お早めのご利用をおすすめします。- - クーポン適用対象は、DMMブックス内の商品に限ります。- - 購入手続き完了後の商品内容変更、クーポンの再発行はお受けいたしかねます。- - 予告なくクーポンの配布を終了する場合があります。- - 一部クーポン適用対象外の作品があります。

■さらに一部出版社では「最大50%ポイント還元」を実施！- 実施期間- - 2026年6月13日（土）0:00～2026年6月26日（金）23:59- 内容- - セール期間中、一部の出版社の対象作品は最大50%ポイント還元になります。- 対象作品- - 作品によってポイント還元率が異なりますので、詳細は各作品ページをご確認ください。- 注意事項- - 対象作品を購入した場合のみ、税抜き購入金額を対象にポイントが付与されます。- - ポイントを利用した購入も、ポイント付与の対象となります。- - ポイント付与額は、小数点以下切り捨てで計算いたします。- - 取得したポイントは、DMM.com、DMM GAMESの各サービス（一部除く）でご利用いただけます。- - 予告なく対象作品・ポイント還元率が変動する場合があります。

■DMMブックス

DMMブックス 公式サイト：https://book.dmm.com/

DMMブックス 公式X：https://x.com/DMM_DigitalBook

DMMブックス 公式LINE：https://lin.ee/ziqppO4

DMMブックス 公式メルマガ：https://mail-information.dmm.com/?utm_content=book&utm_source=LP&utm_medium=email_optin&utm_campaign=2026CCP(https://mail-information.dmm.com/?utm_content=book&utm_source=LP&utm_medium=email_optin&utm_campaign=2026CCP)

※DMM.com(https://www.dmm.com/)アカウントへのログインが必須となります。

■合同会社DMM.comについて

会員数6,012万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2026年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/

【DMMブックスに関するお問合せ】

DMMサポートセンター： https://inquiry.dmm.com/subject/108