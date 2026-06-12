梅雨の“靴の湿気・ニオイ悩み”に反響。靴用消臭乾燥剤「カラッとヒーロー」シリーズ、累計販売数10,000個を突破

山仁薬品株式会社

山仁薬品株式会社（本社：滋賀県犬上郡甲良町、代表取締役：関谷康子）が開発・販売する靴用消臭乾燥剤「消臭オンサイト カラッとヒーロー」シリーズは、このたび累計販売数10,000個を突破しました。「カラッとヒーロー」は、靴に入れて使用するシリカゲル乾燥剤です。雨で濡れた靴が乾きにくい、玄関や靴箱にニオイがこもる、靴を脱ぐ瞬間が気になるなど、梅雨時期に増えやすい“足元の不快”に対し、吸湿と吸臭の両面からアプローチします。

当社は、創業70年以上にわたりシリカゲル乾燥剤を手がけてきたメーカーです。これまで医薬品向け乾燥剤などで培ってきた乾燥剤の知見を活かし、近年は家庭の中にある湿気・ニオイの悩みに寄り添う商品開発に取り組んでいます。

梅雨時期の靴の湿気・ニオイ対策への関心の高まりを受け、多くのお客様にご利用いただき、このたび累計販売数10,000個突破に至りました。なお、本商品は2026年5月29日（金）放送の読売テレビ『大阪ほんわかテレビ』内「情報喫茶店」コーナーでも紹介されました。

梅雨時期に後回しにされがちな“靴の中”の湿気・ニオイ対策

梅雨時期になると、部屋干しや室内の湿気対策は話題になりやすい一方で、靴の中の湿気やニオイは、気になっていても後回しにされがちな悩みです。

近年は、ゲリラ豪雨や猛暑の影響もあり、「濡れた靴が乾かない」「玄関にニオイがこもる」「靴を脱ぐ瞬間が気になる」といった“足元ストレス”が増えています。

実際に、梅雨時期に靴が濡れることや靴箱内の湿気が気になる人は全国で89.5％にのぼるという調査結果もあります。また、梅雨時期の通勤アイテムに関する調査では、20～50代男性の74.0％が「梅雨の時期の通勤アイテムに悩んだことがある」と回答。具体的な悩みとして、「靴・靴下が濡れて不快」「ムレて臭いが気になる」といった“足元の不快”が挙がっています。

こうした背景の中、当社では、乾燥剤を「食品や医薬品を守るための脇役」にとどめず、暮らしにひそむ“見えない不快”を快適に変えるための生活提案へと広げる取り組みを進めています。

靴に入れるだけ。吸湿と吸臭の両面から足元の不快にアプローチ

市場には、ニオイ対策や湿気対策のどちらかに特化した商品も多くありますが、「カラッとヒーロー」は、吸湿と吸臭の両面から靴の不快にアプローチします。

靴に入れておくだけで使える手軽さに加え、天日干しをすることで繰り返し使用できる点も特徴です。

自社実験では、悪臭の原因となるアンモニア臭を2時間で99.8％以上消臭。また、蒸れた靴下臭の原因とされる「イソ吉草酸」は、1日後には99％以上取り除かれることを確認しています。

※当社試験条件下での結果であり、使用環境により効果は異なります。

雨の日に濡れた靴、長時間履いた靴、運動後の靴、玄関や靴箱にこもりやすいニオイ対策など、日常のさまざまな場面でお使いいただけます。

読売テレビ『大阪ほんわかテレビ』で紹介後、24時間で500件超の申込み

脱いだ靴に入れるだけで「吸湿・吸臭」天日干しで「吸湿力が復活」

2026年5月29日（金）放送の読売テレビ『大阪ほんわかテレビ』内「情報喫茶店」コーナーでは、山仁薬品株式会社の事業や、靴用消臭乾燥剤「カラッとヒーロー」などをご紹介いただきました。

放送後には、オンラインショップ等を通じて多くのお申込みをいただき、放送後24時間で500件を超える反響となりました。

お客様からは、梅雨時期の靴の湿気やニオイ対策、家族の靴まわりの悩み、玄関のニオイ対策など、日々の暮らしの中で感じていた“足元の不快”への関心が寄せられています。

今回の反響を通じて、靴の湿気・ニオイ対策は一部の方だけの悩みではなく、梅雨時期の暮らしに身近な課題として受け止められていることを改めて感じています。

山仁薬品の想い

吸湿シリカゲルとニオイ吸着特化のシリカゲルを配合「カラッとヒーロー」ご使用イメージ

梅雨時期になると、傘やレインウェア、部屋干し対策などは注目されやすい一方で、毎日履く靴の中の湿気やニオイは、見過ごされがちな悩みです。しかし、靴の不快感は、通勤・通学、仕事、スポーツ、外出後の玄関まわりなど、日々の気分や快適さにも関わる身近な課題です。

乾燥剤は、普段あまり主役になることのない存在ですが、暮らしの中の湿気やニオイの悩みに寄り添える可能性があります。山仁薬品はこれからも、「世の中の不を快にする」という理念のもと、毎日の小さな不快を快適に変える商品づくりに取り組んでまいります。

山仁薬品株式会社 本社

商品概要

商品名：消臭オンサイト カラッとヒーロー

内容量：2本入り

カラー：3色展開（本体カラー×ハンドルカラー）

・ターコイズ×オレンジ

・ターコイズ×カーキ

・ピンク×イエロー

主成分：シリカゲル

材質：ポリエステル

生産国：日本

希望小売価格：3,520円（税込）

製造販売元：山仁薬品株式会社

放送概要

番組名：読売テレビ『大阪ほんわかテレビ』内「情報喫茶店」コーナー

放送日：2026年5月29日（金）19時～

内容：山仁薬品株式会社の事業紹介、靴用消臭乾燥剤「カラッとヒーロー」等の紹介

報道関係者の方へ

梅雨時期の便利グッズ、靴の湿気・ニオイ対策、地域企業のBtoC商品開発、老舗メーカーの新たな挑戦などの切り口で、取材のご相談を承っております。商品サンプルや画像素材、使用シーン撮影、弊社代表・開発担当者への取材なども対応可能です。

会社概要

会社名：山仁薬品株式会社

本社所在地：滋賀県犬上郡甲良町

代表取締役：関谷康子

事業内容：シリカゲル乾燥剤の製造・販売、除菌消臭剤の販売等

山仁薬品株式会社は、創業70年以上にわたり、医薬品用シリカゲル乾燥剤などを手がけてきた乾燥剤メーカーです。2021年より、一般消費者の方にも乾燥剤を身近に感じていただけるよう、湿気やニオイなど暮らしにひそむ“見えない不快”に寄り添う生活提案に取り組んでいます。

調査データ

・株式会社アンビシャス「梅雨前にやっておくべき、靴のお手入れと収納のお悩み調査」

調査期間：2023年4月14日～4月19日

対象：全国のトランクルームユーザー N＝400

・株式会社AOKI「梅雨対策アイテムに関する調査」

調査期間：2024年4月24日～25日

対象：20～50代男性 N＝1003