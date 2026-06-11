マーケティング課題を解決するAIエージェント「NoimosAI」、日本向けサービスを提供

Agos Labs Technologies LTD.

AGOS LABS TECHNOLOGIES LTD（CEO：Kosuke Yokoyama（横山康助）は、オールインワンの自律型AIマーケティングチーム「NoimosAI（ノイモスエーアイ）」の本格提供を開始します。NoimosAIは、競合分析・SEO/GEO対策・コンテンツ制作・SNS運用・効果測定・PRといったマーケティング業務を、複数のAIエージェントが連携しながら自律実行するサービスです。個人から中小企業まで、「マーケティングチームを持つ体験」をすべての人に届けることを目指しています。

■ 背景──「良いものを作ったのに、届かない」という構造的な課題

品質には自信があり、届けたい相手も明確である。それでも本来届くべき人のもとへ届かないプロダクトやサービスが、世界中に数多く存在しています。その背景にあるのが、マーケティング業務に立ちはだかる「3つの壁」です。

1つ目は「時間の壁」。 競合分析・SEO/GEO対策・コンテンツ制作・SNS運用・効果測定・PRのようなマーケティング業務にはいずれも多くの工数を要し、本業を抱える個人や少人数チームには、発信に割ける時間が不足しがちです。

2つ目は「お金の壁」。 マーケティング担当者の採用や外部エージェンシーへの委託には相応のコストがかかり、優先度の高い課題でありながら後回しにされてしまいます。

3つ目は「知識の壁」。 従来のSEOに加え、生成AIの検索結果に最適化するGEO（生成エンジン最適化）や各SNSのアルゴリズム対策など、求められる専門知識は年々高度化・複雑化しています。

これらの壁により、「優れたプロダクトを持つ個人や中小企業が、発信に割くリソースが足りない」という課題が生まれています。

■ NoimosAIとは──「マーケティングチームを持つ体験」をすべての人へ

NoimosAIは、マーケティング業務をまるごと自律実行するAIエージェントです。リサーチ・戦略立案・コンテンツ制作・SNS運用・効果分析まで、複数のチャネルを横断しながら一気通貫で動き続けます。従来のツールが「指示された作業を実行する道具」であるのに対し、NoimosAIは条件に基づいてAIが自発的に判断・実行し、その成果や最終の業務実行のための承認をチャットや、メール、Slack等で報告する「一緒に働くチームメンバー」です。

NoimosAIは、自分が普段使っているアプリなどを接続することができます。そして、各エージェントが生成したアウトプットを確認・承認するだけでマーケティング業務を効率よく行える、シンプルな体験を実現しています。

専門的なIT知識は不要で、直感的な操作で導入でき、チャット・チケットによるサポート体制も整備しています。

■ NoimosAIの主な特長

自律的な実行：単一または複数チャネルにまたがって、AIが自発的に動き続けます。競合リサーチ・コンテンツ制作・投稿・効果分析までを一気通貫で自律的に実行し、その結果をメールやSlackでレポートします。指示を待つツールではなく、自ら判断して動くエージェントです。

パーソナライズと精度向上：接続したアプリやウェブサイトのデータを元に、自社ブランドとターゲットに最適化されたマーケティングを実行します。投稿後のフィードバックや実行結果を継続的に学習・改善する仕組みです。

外部データを活用した高精度なアウトプット：自社アプリのデータに加え、競合のトラフィックやキーワードボリュームが確認できるSemrushや、世界数百万以上の企業・担当者リストを持つApolloなどの外部データソースを組み合わせることで、単なる予測ではなく実データに基づいた分析と出力を実現します。

■ 想定される活用シーン

個人・フリーランス：1人で制作・提供・発信のすべてを担う場合、SNS投稿やブログ記事の作成が後回しになりがちです。NoimosAIを導入することで、毎朝の投稿ネタ探しや台本作成・競合調査をAIに任せ、自身は本来の専門業務に集中できます。

中小企業・スタートアップ：専任のマーケティング担当者を置けない場合でも、NoimosAIが競合分析・キーワード選定・コンテンツ制作・効果測定のサイクルを回し続けます。外部エージェンシーへの委託費用を削減しながら、社内に実質的なマーケティング体制を構築できます。

新規事業・新商品の立ち上げ期：立ち上げ直後のリソースが限られる時期でも、NoimosAIが市場トレンドをリアルタイムで監視し、最適なタイミングと媒体で発信します。商品改善や顧客対応といった顧客接点に人的リソースを集中させながら、認知獲得を並行して進めることができます。

■ 実績

NoimosAIは、現在日本とアメリカを中心に個人から中小企業まで幅広いユーザーに導入されています。月間訪問数10,000件以上・ROI10倍・月間総リーチ2,000万超を達成した事例をはじめ、導入後の成果が数字として表れています。

中小企業マーケティング担当者：「月8本の動画でも、スクリプトが数分で仕上がります。撮影のクオリティに集中できるようになり、余裕ができました。」

インフルエンサー：「自分のトーンを保ちながらエンゲージメントが上がりました。SNSが苦痛な作業でなく、コミュニティとして繋がれる場所になりました。」

スタートアップ代表：「マーケティングをAIに任せてから、売上が大きく伸びました。何より心に余裕が生まれたのが最大の収穫です。」

■ ブランドが目指す世界──「Take Command」

NoimosAIが目指すのは、マーケティング業務の単なる効率化ではありません。時間・お金・知識という3つの壁によって「優れたプロダクトが届くべき人に届かない」という構造的な問題を解消することです。

AIチームが戦略・制作・運用・分析のサイクルを担うことで、ユーザーは細かな実行作業から解放され、目標を定めてチームを動かす「指揮官（Commander）」の役割に専念できます。ブランドタグライン「Take Command」が示すのは、すべての“届けたいものがある人”が、自らの手でプロダクトを必要とする人のもとへ届けられる世界です。

NoimosAIは7日間の無料トライアルから利用可能です。

■ サービス情報

サービス名：NoimosAI

内容：自律型AIマーケティングプラットフォーム

対応領域：市場・競合分析・PR・SNS運用・SEO / GEO最適化・CVR・成長改善・AIによる24時間マーケティング運用

公式サイト：https://noimosai.com/ja

無料トライアル：7日間

■ 会社概要

会社名：AGOS LABS TECHNOLOGIES LTD

所在地：16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, USA

代表者：Kosuke Yokoyama

事業内容：自律型AIマーケティングチーム「NoimosAI」の開発・運営

公式サイト：https://agoslabs.xyz/

■ 本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

担当：AGOS LABS TECHNOLOGIES LTD 折井英人

メールアドレス：pr@noimosai.com