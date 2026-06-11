【自転車保険 人気ランキング】2026年6月最新版を発表！｜自転車保険STATION

株式会社エレメントこのページでは、当社運営自転車保険メディア全体での契約件数に基づいたランキングをご紹介しています。6月最新版では、2026年5月1日～5月31日の申込み件数を基に集計しています。

《株式会社エレメント》（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：近藤勉）は、自転車保険比較サイト 徹底比較「自転車保険STATION（ https://jitensha-hoken.info/）」において、【2026年6月最新版】自転車保険おすすめ人気ランキングを発表いたしました。

■自転車保険ランキング

https://jitensha-hoken.info/ranking/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73883/table/427_1_a717aa4b2a582720dd4af8d7f480342e.jpg?v=202606110451 ]詳しい自転車保険ランキングはこちら▶︎ :https://jitensha-hoken.info/ranking/

■自転車保険について

https://jitensha-hoken.info/

株式会社エレメントは、「デジタル保険×IT」を掲げ、ユーザーの最適な保険選びを支援するデジタル保険プラットフォームを提供しています。損害保険・少額短期保険の計22社とのアライアンスを構築し、自転車保険などの専門領域におけるメディア企画やマーケティング依頼ができる会社として知られています。Web集客と保険販売を組み合わせた独自のInsurTechモデルを展開。豊富なユーザーデータをもとに、サイト公開後も継続的な運用改善や伴走支援を行い、変化する市場ニーズに応じた確実なサービス運営をサポートしています。

■株式会社エレメントについて

株式会社エレメントは、「デジタル保険×IT」を掲げる企業です。ペット保険、弁護士保険、自動車保険などを中心に、保険比較サイト・保険メディアの企画運営、デジタル保険事業を展開しています。

保険比較サイトの企画・運営から、集客、コンテンツ制作、データ分析、運用改善まで一貫して取り組み、ユーザーが保険商品を比較・検討しやすい環境づくりを推進。保険商品ごとの専門比較メディアを通じて、保険選びを支援するデジタル保険プラットフォームを構築しています。

これまでにペット保険契約件数75,000件、自動車・バイク保険契約件数10,000件を突破。損害保険会社11社、少額短期保険会社11社とのアライアンスを展開し、年間取扱保険料16億円規模まで成長しています。

また、保険比較サイト運営で培ったデジタルマーケティングのノウハウを活かし、ユーザー行動分析やコンテンツ最適化にも取り組んでいます。

わかりづらい保険をわかりやすく、デジタル保険領域における新しい顧客体験の創出と、保険業界のDX推進を目指しています。



■会社概要

社名： 株式会社エレメント

所在地： 〒212-0052 神奈川県川崎市幸区古市場1-15（本社）

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町10-4 モドマルシェ渋谷桜丘ビル3階

設立： 2004年3月3日

代表者： 代表取締役 近藤 勉

事業内容：デジタル保険事業／デジタルマーケティング事業／収益不動産事業

URL：https://element-gr.jp/



■運営サービス一覧

ペット保険の比較サイト「ペット保険STATION」（https://www.pets-station.info/）

弁護士保険の比較・情報メディア「弁護士保険STATION」（https://bengoshi-h.info/）

自動車保険の比較・見積もりサイト「自動車保険STATION」（https://car-h.info/）

バイク保険の比較サイト「バイク保険STATION」（https://bike-h.info/）

火災保険・家財保険・地震保険の比較サイト「火災保険STATION」（https://kasai-h.info/）

妊娠保険の比較サイト「妊娠保険STATION」（https://ninshin-h.info/）

糖尿病保険の比較サイト「糖尿病保険STATION」（https://tonyobyo-h.info/）

デジタル保険総合プラットフォーム「エレメントインシュアランス」（https://element-insurance.info/）