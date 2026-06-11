カオピーズ、週刊BCN 全国キャラバン2026 大阪セミナーに登壇：AIエージェントによる自律型開発「AI-SDLC」を紹介

株式会社カオピーズ

株式会社カオピーズ（本社：ベトナム・ハノイ、日本法人：東京都豊島区、代表取締役：チン・コン・フアン、以下カオピーズ）は、2026年6月26日（金）に大阪市で開催される「週刊BCN 全国キャラバン 2026」セミナーに登壇し、AIエージェントを活用した自律型開発モデル「AI-SDLC」について紹介いたします。

本セミナーは、IT業界の最新動向を学び、DX推進に貢献するための情報共有を目的としており、参加は無料です。

■ セミナー概要

「週刊BCN 全国キャラバン」は、全国のSIer・リセラー、IT関連製品販売会社、MSP、情報処理サービス会社などを対象に、最新のIT市場動向やDX推進に役立つ有力商材の情報を提供する無料セミナーです。参加者は、AIやクラウド、オフショア開発などの最新トレンドに関する知見を深めることができます。

■ カオピーズ登壇セッション

- 開催日時：2026年6月26日(金)13：30～17：00（受付開始 13：00～）- 会場：AP大阪茶屋町 D+Eルーム 〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町1-27 ABC-MART梅田ビル 8F https://www.tc-forum.co.jp/ap-umedachayamachi/access/- 参加費：無料（事前登録制）- 対象：SIer、パッケージソフト開発事業者（ISV）、ネットワークインテグレーター、IT関連製品販売・卸販売会社、MSP、事務機/OAディーラー、情報処理サービス会社、保守・運用サービス会社・ISP/通信/データセンター事業者など- セッション番号：セッション３- 時間：15:25～15:55- 登壇者：株式会社カオピーズ CSO（最高戦略責任者）佐々井 文吉（Bunkichi Sasai）- テーマ：「ベトナムオフショアの限界を突破する ― AIで実現する“超高速・超効率”開発モデル」参加申込・お問い合わせ- 参加方法：事前登録制- 参加申込：こちら(https://reg26.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nc-qckht-7ee8abcbc9dfd63171a773bca04b4f32&mparam=undefined)から- お問い合わせ：BCN イベント事務局（bcn_event@seminar-reg.jp）

受付時間：10:00～18:00 土日祝除く

■ 今後の展望

カオピーズは、自律型AIエージェントによる開発基盤「AI-SDLC」(https://kaopiz.com/document/ai-software-development-efficiency/)を中核に、24/365監視サービス(https://kaopiz.com/ja-news-system-monitoring-outsourcing-service/)を含む日本企業のDX実現(https://kaopiz.com/ja-digital-transformation/)に向けた支援を一層強化してまいります。マルチLLM対応（Claude／GPT／Gemini）、ベクトルデータベースとナレッジグラフによる文脈理解、MCPプロトコルによる外部ツール連携などの技術スタックを基盤に、AI技術を活用したオフショア開発(https://kaopiz.com/ja-offshore-service/)の効率化・品質向上を推進。クライアント企業のデジタル化を支援し、競争力強化に貢献しています。

今後は、生成AIや自動化技術の活用領域を拡大し、開発プロセス全体の最適化と付加価値の向上を目指します。

また、日本市場におけるパートナー企業との連携を強化し、単なる開発リソースの提供にとどまらず、顧客のビジネス成長に貢献する戦略的ITパートナー(https://kaopiz.com/ja-technology/)となることを目指してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社カオピーズ

所在地：東京都豊島区南池袋3-8-8-3F

設立：2016年08月（ハノイ本社：2014年9月29日）

代表取締役：TRINH CONG HUAN（チン・コン・フアン）

従業員数：810名（2026年06月現在／グループ全体）

事業内容：技術コンサルティング、新規開発、サーバー移行、AIソリューション、研究開発 等

Webサイト：https://kaopiz.com/

お問い合わせ：https://kaopiz.com/ja-contact/

TEL：03-5809-2633 受付時間：10:00～18:00（土日祝休み）