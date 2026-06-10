VRで消えた初恋を探す青春ミステリー×ラブストーリー、中国ドラマ「君が好き～仮想現実に隠された秘密～」全24話特別公開！

株式会社ポニーキャニオン

中国最大級の動画配信サイト「芒果TV」で独占配信され、配信初日に1.9億回アクセスを記録した中国ドラマ「君が好き～仮想現実に隠された秘密～」の全24話が、アジアエンタメ系YouTubeチャンネル「WE LOVE K」にて無料公開されることが決定した。

(C)2020 Huanyu Entertainment All Rights Reserved

本作を手掛けるのは、「コウラン伝 始皇帝の母」や「瓔珞＜エイラク＞～紫禁城に燃ゆる逆襲の王妃～」などのヒット作を多数輩出してきた制作会社・歓娯影視。アジアで人気のプロデューサー・ユー・ジョンが設立した同社にとって初の現代ドラマとなる本作は、青春ドラマでありながらサスペンスなど様々な要素を巧みに織り込んだ意欲作。そのクオリティーの高さは、配信初日の圧倒的なアクセス数が証明している。

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物語の主人公シア・シーは、VRを使って高校時代にタイムスリップする。同級生たちと過ごすうちに徐々に過去のことを思い出していくシア・シーだが、長らく封印してきた記憶の中にあったのは、悲しい事実と恐ろしい事件だった。ゲームを進める内に物語は予想だにしない展開へと変貌し、目の前で起きていることが虚構か現実かも判別できなくなっていく。史上初・VRを題材にした青春群像劇というコンセプトのもと、テンポよく二転三転する本格サスペンスの行方に、気づけば最後まで目が離せなくなっているはずだ。

しかし本作の魅力はサスペンスだけにとどまらない。シア・シーに憧れる天真爛漫な少女・イエ・サンユー、イエ・サンユーのことが気になって仕方がないイケメンのリン・シャンハー、シア・シーに長年片思いしながらどうしても言い出せない不器用なツイ・ジェンイェン。どうすれば相手と仲良くなれるかを考え、些細な反応ひとつで一喜一憂したあの頃の感覚が鮮やかによみがえる、甘酸っぱい青春の恋模様も本作の大きな見どころだ。恋と友情、そしてサスペンスが絶妙に絡み合い、最後まで予断を許さない展開が続く。

そんな本作に集結したのは、今まさに注目を集める若手俳優たちだ。主人公・シア・シーを演じるのは、「99%のカノジョ」や「煙雨降る後宮～偽りの女官の復讐～」で日本の視聴者にも多くの胸キュンを届けてきたジャオ・イーチン。ヒロイン・イエ・サンユーを演じたリー・ハオフェイは、アーロン・クオックが主演を務めた「天亮之前（原題）」でギャンブラーの娘という難役を好演した実力派だ。また、同級生役を演じたジョウ・ダーウェイとホアン・シンヤオは、大ヒットドラマ『君、花海棠の紅にあらず』でも存在感を放つ期待の若手俳優。次世代を担うライジングスターたちが、それぞれの役柄に息を吹き込む。

恋をして、傷ついて、それでも誰かを好きにならずにはいられなかったあの頃。

VRという現代的な仕掛けを纏いながら、本作が描くのは、誰もが心のどこかに持っているその記憶だ。甘くて切ない青春の感情と、息もつかせぬサスペンスの興奮が交互に押し寄せる全24話。その結末を、ぜひ自身の目で確かめてほしい。

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【YouTube】全24話公開中！

再生リスト：

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=playlist ]

第1話 ：

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=7fMxByeZm7Q ]

【配信情報】デジタル配信中！

配信先まとめ：https://welovek.lnk.to/kimigasuki

【ストーリー】

芸能記者のシア・シー（ジャオ・イーチン）は、10年前に遭遇したある事件をきっかけに心をわずらい、記憶の一部を失っていた。内向的な性格になり、人付き合いを避けて暮らしているシア・シーの近況を知った高校時代の同級生ツイ・ジェンイェン（ホアン・シンヤオ）は、高校時代から想い続けている彼を助けるために自分の会社が開発したＶＲ技術を使って過去の記憶を取り戻そうと考える。シア・シーはVRの中で10年前の高校生時代に戻り、仲が良かった同級生のイエ・サンユー（リー・ハオフェイ）や友人たちと再会する。しかし再会と共に、次第に恐ろしい事件を思い出していくことに。そしてこの事件には亡くなった父親や自分の初恋と関係があったことを知り…。

【キャスト＆スタッフ】

出演：

シア・シー／ジャオ・イーチン（趙弈欽）

『コウラン伝 始皇帝の母』『煙雨降る後宮～偽りの女官の復讐～』

イエ・サンユー／リー・ハオフェイ（李浩菲）

映画『少女哪吒(原題)』『四十九日・祭(原題)』

リン・シャンハー／ジョウ・ダーウェイ（周大為）

『君、花海棠の紅にあらず』『太陽と月の秘密～離人心上～』

ツイ・ジェンイェン／ホアン・シンヤオ（黄馨瑶）

『君、花海棠の紅にあらず』『聴雪楼 愛と復讐の剣客』

監督：綦暁卉（チー・シアオフイ）『初恋という名の小さな宝物』、

国浩（グオ・ハオ）『君、花海棠の紅にあらず』

脚本：樊可楽（ファン・コーロー）『両世歓～ふたつの魂、一途な想い～』、

楊妮寇（ヤン・ニーコウ）、薩薩（サーサー）

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■■「WE LOVE K」公式HP■■

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