株式会社ムーミン物語(代表取締役社長:望月潔)が運営する北欧ライフスタイル体験施設「メッツァビレッジ」では2026年７月18日(土)～９月22日(火・祝)の期間、バルト三国を含む北欧各国の大使館後援のもと、「メッツァの北欧花火2026」を開催します。北欧8ヶ国の大使館・大使館スタッフ推薦の音楽をBGMに、各国の国旗の色をイメージした打ち上げ花火を約15分間にわたって披露。また本日より、お買い物やお食事で利用できるギフトチケットが付いた特別観覧席を販売開始します。今年は北欧ミュージックのラインナップを一新したほか、特別観覧席エリアも増加。確保された席でゆったりとした特別なひと時をご堪能ください。

■日時：2026年7月18日(土)19日(日)25日(土) 8月1日(土)8日(土)9日(日)10日(月)11日(火・祝)12日(水)15日(土) 9月12日(土)19日(土)20日(日)21日(月・祝)22日(火・祝) ※8月9日(日)は「ムーミンの日記念 花火大会2026」を開催(予定) ■打ち上げ時間：7・8月は19:30～、9月は19:00～(約15分間) ■後援：アイスランド大使館、エストニア大使館、スウェーデン大使館、デンマーク大使館、ノルウェー大使館、フィンランド大使館、ラトビア大使館、リトアニア大使館 ■協力：本家神田煙火工業有限会社 ■詳細：https://metsa-hanno.com/event/45523/ ※小雨決行、強風荒天中止。中止情報についてはメッツァ公式サイト、SNSでお知らせします。 また予告なく打ち上げ時間を変更する場合がございます。

▶打ち上げ花火のBGMは各国の大使館・大使館スタッフおすすめミュージック!

北欧各国の言葉で歌われている伝統的な民族音楽やポップスを含む現代音楽などを、この花火だけのために約15分間に濃縮。本国でも人気の音楽をBGMに、夜空と湖畔に広がる大輪の華を眺める特別なひと時をお過ごしいただけます。音楽と花火がシンクロし、夜空を染め上げる感動の瞬間をお見逃しなく!

～北欧ミュージックラインナップ(歌手名 - 曲名)～ ①アイスランド：VÆB - RÓA ②リトアニア：Kamaniu Silelis - Dykuma ③デンマーク：Tobias Rahim, Andreas Odbjerg - STOR MAND

④ラトビア：Katrīna Dimanta - Bēdu manu lielu bēdu ⑤スウェーデン：Gyllene Tider - Sommartider ⑥エストニア：Liisi Koikson - Väike Järv ⑦フィンランド：Karri Koira - Lähe mun kaa ⑧ノルウェー（ニーノシュク）：Gåte - Ulveham ⑨ノルウェー：CANTUS - EATNEMEN VUELIE, Frode Fjellheim プレイリスト：https://youtube.com/playlist?list=PLHs97wx_ffCXgh9sqn_6AoYiNDwRRGix9&si=S9eJsnlrQIUFPFAO

▶＜必ず座れる＞お得なギフトチケットが付いた特別観覧席

メッツァでのお買い物がお得に楽しめるギフトチケット付きの特別観覧席を販売します。席が確保されているので、場所取りの苦労は不要。ゆっくりと思う存分花火を楽しむことができます。 ギフトチケット引き換え時間：15:00～ 引き換え場所：花火本部テント(メッツァビレッジインフォメーション付近) 申込はこちら： ・湖上桟橋観覧席 https://book.metsa-hanno.com/products/a1d96fb1-0e3d-5f7f-9856-ef1f52cfcda0?lng=ja ・ボートデッキ観覧席 https://book.metsa-hanno.com/products/8e247115-7bef-533f-835a-d7992ed77411?lng=ja ・丘の上観覧席（デラックス） https://book.metsa-hanno.com/products/b8932c13-d42d-5405-8538-f17fa9cf52f0?lng=ja ・丘の上観覧席 https://book.metsa-hanno.com/products/88d3ef1a-2268-5253-b616-f59172203c53?lng=ja ・ゆったりグループ観覧席 https://book.metsa-hanno.com/products/52bd0147-a1f2-5260-b0ec-6fc32bf247b8?lng=ja ・ヴァイキングホールテラス観覧席 https://book.metsa-hanno.com/products/f39a0ecd-7763-51b2-8a2b-5c229f767bd8?lng=ja ※購入後のキャンセルは開催2日前の 17:00 まで可能、全額返金いたします。以降はキャンセル不可、 返金いたしかねます。 また荒天などの都合により開催中止となった場合は返金いたします。 ※おとな・こども同一料金。未就学児は無料ですが、席のご用意はありません。 ※ご自身での椅子等の持ち込みはできません。

①花火最前列!湖上桟橋観覧席(ペア席)限定14区画

湖面のすぐそばで、真上で打ち上がる花火の大迫力を感じられます。 価格：6,600円（1組2名、税込） ※ギフトチケット1,000円分（500円×2枚）付き ※未就学児は利用不可 ※ペット同伴不可 ※安全対策のため、ライフジャケット等を着用していただきます

②ボートデッキ観覧席 限定60席

吹き抜ける夜風の心地よさを感じられる、開放的な空間の特等席。 価格：1,760円（1人1席、税込） ※ギフトチケット500円分付き ※ペット同伴不可

③【NEW!】丘の上観覧席(デラックス)限定4区画

最大4名まで利用OK！心地よいソファに包まれながら、快適に迫力満点の花火を満喫できます。 価格：9,900円（税込）/最大4名まで ※ギフトチケット 2,000円分（500円×4枚）付き ※ペット同伴不可

④丘の上観覧席 限定40席

閑静な丘の上から見る、目線の高さに打ち上がる花火は格別です。 価格：1,650 円（1人1席、税込) ※ギフトチケット500円分付き ※ペット同伴不可

⑤【ペット同伴可】ゆったりグループ観覧席 限定6区画

最大6名まで利用OK！広々としたテーブルとタープテントが付いて、花火が始まるまでの時間ものんびりと過ごせます。 価格：9,900 円（税込) /最大6人まで ※ギフトチケット3,000円分（500円×6枚）付き

⑥【ペット同伴可】ヴァイキングホールテラス観覧席 限定22区画

レストランやカフェ、トイレとも近く、ベビーカーや車椅子のご利用も可能。ご家族やご友人と一緒に最大4人まで利用でき、ペットの同伴もOK！ 価格：6,600 円（税込）/最大4人まで ※ギフトチケット2,000円分（500円×4枚）付き

フィンランド語で「森」を意味する「メッツァ」は、豊かな自然に包まれた湖畔の北欧ライフスタイル体験施設。100種類を超える北欧ブランドの取り扱いがある輸入雑貨を中心としたマーケットホール、レストラン・カフェ、季節ごとのワークショップやイベントも開催しています。湖でのフローティングが楽しめるボートアクティビティ、車中泊が可能なRVパークなど「自然」を身近に感じることができます。

＜ムーミン物語について＞

株式会社ムーミン物語(本社:埼玉県飯能市、代表取締役社長:望月潔)は2013年11月にムーミンの物語を主題としたテーマパーク事業を行うことを目的に設立されました。このテーマパーク事業を日本国内のみならずアジアにおいても展開することができるライセンスを保有しており、またムーミンバレーパーク内で販売するムーミンの物語に関する各種商品を企画、制作、販売を行うライセンスも保有しています。 また隣接する北欧ライフスタイル体験施設「メッツァビレッジ」も運営しています。 https://www.moomin-monogatari.co.jp/

＜公式サイト・公式SNS＞

「メッツァ(メッツァビレッジ・ムーミンバレーパーク)」公式サイト: https://metsa-hanno.com/ 「メッツァビレッジ」公式X:https://x.com/Metsa_Official 「メッツァビレッジ」公式Instagram:https://www.instagram.com/metsavillage/