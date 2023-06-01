アンバサダー 俳優・反町隆史さんがエアコンの革新的技術に迫る。新CM「セイカツ家電大実験(エアコン)」篇を5月22日(金)よりオンエア開始



















「セイカツ家電大実験(エアコン)」篇 (30秒)







「セイカツ家電大実験(エアコン)」篇 (15秒)



「セイカツ家電大実験(エアコン)」篇 (30秒)「セイカツ家電大実験(エアコン)」篇 (15秒)

【ＣＭストーリー】「セイカツ家電大実験(エアコン)」篇都会のど真ん中に突如現れた、巨大な赤い実験場。そこに足を踏み入れた反町さんを待ち受けていたのは、整然と並ぶ赤い箱(レッドスクエア)でした。箱を開けると、そこにあったのは「ティッシュ一面大実験」と書かれた1枚のティッシュ。反町さんは困惑の表情を浮かべながらも、指示のままに実験を開始します。まずは普通の「冷房」のスイッチをオン。直後、エアコンからの風によって、一面のティッシュが舞い上がります。その光景に、反町さんも思わず「強っ！」と驚きの声を上げます。続いて行われたのは、本命である「無風感空調(冷房)」の実験です。スイッチを切り替えた瞬間、先ほどまで舞っていたティッシュがほとんど動きません。反町さんは「え……？なんで？1枚も飛んでない！」と一面のティッシュを見渡し、その技術に感心します。しかし、エアコンの前に立つと、「でも、涼しい！」と一言。風があたるストレスから解放されながらも、涼しさを享受する、東芝エアコンの進化がもたらした「無風感空調」という快適さを、反町さんのリアルなリアクションで描き出しています。【反町隆史さんプロフィール】