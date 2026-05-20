【阪神梅田本店】繊細な筆遣いで儚げな少女を描く人気イラストレーター・おしおしお氏の個展「Breath」を5月20日(水)より開催いたします。

株式会社阪急阪神百貨店「Breath」キービジュアル

「おしおしお展『Breath』OSAKA」

■阪神梅田本店 8階 ART GALLERY

■2026年5月20日(水)～5月26日(火) ※最終日は午後5時まで

■「美術散歩」公式URL：https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477(https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477)

身近に楽しめる絵画やオブジェ、アート雑貨などをイベンティブに発信する阪神梅田本店のアートギャラリー。

今回は「おしおしお展『Breath』OSAKA」をご紹介いたします。

おしおしお氏は、儚げで繊細な少女のイラストを中心に、キャラクターの感情が溢れて伝わってくるような作品を描くイラストレーターです。VTuberのキャラクターデザインやライトノベルのキービジュアルなど、さまざまなメディアにて活躍中です。雑誌『少年マガジンエッジ』で『しかのこのこのここしたんたん』を連載中で、漫画家としても活躍されています。



本展では新作描きおろしイラストをはじめ、オリジナルイラストを様々な仕様の額装で展示いたします。ギャラリーはタイトルにもある“Breath”をテーマに、ため息のような切なくて美しいイラストの世界観に浸りながら、おしおしお氏の繊細な筆遣いをお楽しみいただけるほか、透明感溢れるイラストの魅力をさらに引き立てる素敵なグッズ販売もご用意いたします。

さらに、5月23日(土)にはおしおしお氏が来場し、掻き下ろしイラストをプリントした色紙にサイン入れを行うサイン会も実施予定です。

さまざまな企画が盛り沢山な本個展に、ぜひ足をお運びください。

○サイン会概要

・会期：5月23日(土)13:00～、14:30～、16:00～、(各回約 50分)計3回開催

・定員：各回30名、合計90名

・価格：4,950円(税込み)プリント色紙代

・申込み方法：WEB抽選 ※5月6日(水・祝)締切、5月9日(土)抽選予定

・受付場所：阪神梅田本店 ８階 ART GALLERY

当日お名前をお申し出の後、プリント色紙をご購入ください。時間枠内で先着順にサイン入れを行います。

※サイン会の申込み受付は終了しています

○平面作品 (受注生産) の販売について

・各作品の1枚目は表面に作家サイン入り(会場限定各1枚)となります。

・2枚目以降は、サインの入らないものになります。※会期初日は、お１人様２枚までご購入可能

・２日目以降は、購入の点数制限はございません。※作品のお渡しは会期終了後、約３週間後を予定

おしおしおプロフィール

一般企業での勤務を経て漫画家デビュー。現在は、フリーランスのイラストレーター兼漫画家として活躍。表情にフォーカスしたイラストを得意とし、漫画ではギャグ作品を制作。

ＶTuber天音かなた (ホロライブ)、空星きらめ (にじさんじ) のデザインや、書籍『獄門撫子此処二在リ』(ガガガ文庫) の挿画を担当。

2022年 個展『青光』を開催し、2023年画集『青の日々』(一迅社) を発売。

X：https://x.com/oshioshio_info(https://x.com/oshioshio_info)

■下記アートギャラリーブログでもご覧いただけます。

https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/shopnews/detail/12694061_3429.html(https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/shopnews/detail/12694061_3429.html)

「おしおしお展『Breath』OSAKA」

■阪神梅田本店 8階 ART GALLERY

■2026年5月20日(水)～5月26日(火) ※最終日は午後5時まで

■「美術散歩」公式URL：https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477(https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477)