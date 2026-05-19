ワタミエナジー、未来の森を守る“乾杯”で脱炭素へ　森林クレジットを活用した「カーボンオフセットドリンク」を外食店舗で販売開始

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（東京都大田区）の子会社、ワタミエナジー株式会社（以下当社）は、2026年5月20日より、ワタミの外食店舗「ミライザカ」において、森林クレジットを活用した「カーボンオフセットドリンク」の販売を開始いたします。

本取り組みは、ワタミエナジーが掲げる「脱炭素を手のひらから」というコンセプトを元に、“日常の小さな行動を通じて脱炭素を身近に感じてもらう”ことを目的に実施するものです。

今回販売するドリンクでは、1杯ごとに森林整備費を拠出し、岩手県陸前高田市の森林クレジットを活用することで、ドリンク提供時に発生するCO2をカーボンオフセットします。

■「飲むこと」が、未来の森につながる

ワタミグループは、東日本大震災以降、岩手県陸前高田市とともに歩み、森林保全や地域再生に取り組んできました。

今回の「カーボンオフセットドリンク」は、そのつながりから生まれた、“飲むことで森を育てる”新たな環境アクションです。

外食という日常の場で、楽しみながら環境貢献へ参加できる仕組みを目指しました。

緑豊かな岩手県陸前高田市の森

■カーボンオフセットの仕組み

本商品では、ドリンク1杯につき10円を森林整備費として拠出し、陸前高田市の森林クレジット購入に活用。 森林によるCO2吸収で排出量を相殺という循環を実現しています。約1,500杯分で森林1t分のCO2吸収につながる仕組みです。この取り組みには、「みんなのカーボンオフセット(TM)」という仕組みを活用しています。

■「みんなのカーボンオフセット(R)」とは？

「みんなのカーボンオフセッ(R)」は、TOPPAN株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：野口 晴彦）と株式会社ウェイストボックス（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：鈴木 修一郎）が共同開発した、企業や金融機関向けのカーボン・オフセット支援サービスです。このサービスは、カーボン・オフセットに必要な手続きをオンライン上でワンストップで提供し、企業の脱炭素化への取り組みを支援します。

「みんなのカーボンオフセッ(R)」サービスサイトURL：

https://solution.toppan.co.jp/toppan-edge/service/mincabo.html

ワタミエナジーは、「脱炭素を手のひらから」をコンセプトに、誰もが日常の中で気軽に参加できる環境アクションを推進しています。今回の取り組みでは、“飲む”という身近な行動を通じて、森林保全やCO2削減をより身近に感じていただくことを目指しました。今後も、森林クレジットや再生可能エネルギーの活用を通じ、グループ内外と連携して“参加できる脱炭素”を広げ、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■ワタミ株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田 1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長 CEO 渡邉 美樹

【設 立】 1986 年 5 月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページ URL】 http://www.watami.co.jp

■ワタミエナジー株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田 1-1-3

【代表者名】 代表取締役 山崎 輝

【設 立】 1998 年 7 月

【事業内容】 電力事業、地域電力支援

【ホームページ URL】 https://watami-energy